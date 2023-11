Diablo 4: Blizzard will wissen, ob 100 Dollar für ein Add-on für euch okay wären

Blizzard hat einige Fans gefragt, was sie von 100 Dollar für das nächste Addon halten.

Ein ganzes Jahr müssen wir noch auf den Release von Vessel of Hatred warten, dem ersten kostenpflichtigen Addon für Diablo 4. Mehr als genug Zeit, damit sich Blizzard Gedanken darüber machen kann, was dieses Addon eigentlich alles beinhaltet und vor allem, was es die Spielerschaft kosten wird.

Über beides denkt das Studio offenbar jetzt schon nach, denn eine Umfrage ist vor einigen Tagen geleakt, in ausgewählte Spielerinnen und Spieler über vier verschiedene Kostenvarianten abstimmen können. Dabei kamen zum Teil fast schon dreiste Ideen zum Vorschein, über die sich die Community aktuell enorm aufregt.

Kürzlich enthüllte der YouTuber Bellular News die komplette Umfrage, die ihm von einem anonymen Teilnehmer zugeschickt wurde.

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

100 Dollar Addon und Pay2Win?

Die Preisklassen, die in der Umfrage zur Auswahl stehen, sind stellenweise absurd. Insgesamt konnten Teilnehmer zwischen drei Optionen wählen, die jeweils unterschiedlich bepreist waren. Zur Auswahl standen:

50 Dollar

70 Dollar

80 Dollar

100 Dollar

Jede Option kam mit einer ganzen Reihe verschiedener Vorteile, die neben den Addon-Inhalten zusätzlich erkauft werden konnten. Dazu gehören beispielsweise auch unterschiedliche Mengen an Platin, der Ingame-Währung, mit der ihr euch im Shop neue Skins kaufen könnt.

Richtig wild wird aber das Angebot, hilfreiche Gameplay-Vorteile zu erkaufen. Beispielsweise enthält eine Option früheren Zugang zu neuen einzigartigen Items oder legendären Aspekten und es wird sogar mehr Platz in der Truhe angeboten. Ein Feature, das sich Fans eigentlich seit Release als Gratis-Update herbeiwünschen.

Das hier ist die komplette geleakte Umfrage:

Content Beschreibung Option A Option B Option C Option D Preis Preis für die Erweiterung 69,99$ 49,99$ 79,99$ 99,99$ Helden-Skin Eine kosmetische Rüstung (ohne Werte), inklusive 6 Varianten - eine für jede Klasse Helden-Skin (Neue Klasse) Helden-Skin (Neue Klasse) Helden-Skin für alle Klassen Reittier Ein neues Reittier, das kein Pferd ist. Könnte mit neuen Features kommen, wie etwa kosmetische Belohnungen für Achievements. Einzigartiges Reittier, das sich entwickelt. Einzigartiges Reittier Einzigartige Reittier-Rüstung Platin (sofort) Platin, dass ihr sofort auf euren Account bekommt. 2000 (20$ Wert) 1000 (10$ Wert) 3000 (30$ Wert) Platin (ein Jahr lang jede Season) Eine feste Menge an Platin, die ihr jede Season bekommt. 1000 (40$ Wert) 3000 (120$ Wert) 2000 (80$ Wert) Flügel Kosmetische Flügel, mit visuellen Effekten und Animationen. Flügel Flügel Battle Pass Zugang zur Premium-Version des Battle Pass. Beschleunigter Battle Pass für ein ganzes Jahr (4 Seasons / 100$ Wert) 1 Premium Battle Pass (10$ Wert) Premium Battle Pass für ein ganzes Jahr (4 Seasons / 40$ Wert) Vorabzugang 4 Tage frühzeitiger Zugang zum Spiel. 4 Tage vorher 4 Tage vorher Begleiter NPC-Begleiter, der eure Truhe aufrufen kann und Gold aufhebt. 1 Season vor Launch 1 Season vor Launch Stadtportal-Skin Ein neues Aussehen und neue Animationen für das Stadtportal. Stadtportal-Skin Stadtportal-Skin Vorabzuggang zu einem funktionalen Item Vorabzugang zu einem funktionalen Item - wie etwa einem einzigartigen Ausrüstungsteil oder einem Aspekt. Einzigartiges Item Legendärer Aspekt Mehr Platz in der Truhe Mehr Platz in der Truhe für euren Loot. Ein Truhen-Tab Zwei Truhen-Tabs Zwei Truhen-Tabs Basisspiel Eine Kopie des Diablo 4 Grundspiels Diablo 4 enthalten Diablo 4 enthalten

Wie ist diese Umfrage jetzt zu bewerten?

Das liest sich alles äußerst bedenklich und wirkt, als wolle Blizzard gerade die Schmerzgrenzen der Community austesten. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass es sich um eine geleakte Umfrage handelt, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht war und die auch nicht bedeutet, dass überhaupt eines der drei Modelle am Ende umgesetzt wird.

Es erscheint zum Teil auch schwer vorstellbar, da die aufgeführten Optionen sich ziemlich kurios lesen. Beispielsweise scheint in der 100-Dollar-Version oft weniger zu stecken, als in den anderen Angeboten. Man bekommt etwa viel weniger Platin und auch keinen Battle Pass.

In der 50-Dollar-Version soll wiederum das komplette Grundspiel enthalten sein. Was allein schon deshalb absurd wirkt, da Diablo 4 zumindest momentan noch mindestens 70 Dollar kostet.

Geht also auf keinem Fall davon aus, dass es sich hierbei um die tatsächlichen Preise und Inhalte für den DLC handelt! Wir haben ein Statement bei Blizzard angefragt.

Was haltet ihr von dieser geleakten Umfrage? Denkt ihr, dass sich Blizzard diese Form der Monetarisierung niemals trauen würde oder ist mittlerweile mit allem zu rechnen? Gibt es womöglich sogar Optionen, die eurer Meinung nach ganz reizvoll klingen? Oder ist jede einzelne davon eurer Meinung nach untragbar? Schreibt es in die Kommentare!