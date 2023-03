Ist Diablo 4 plötzlich extrem bunt? Darum sorgt ein Gameplay-Video gerade für Aufregung

Bunte Icons und Markierungen sorgen gerade für Besorgnis.

Jetzt ist der ganze Hype verschwunden!

Das war die Reaktion des YouTube-Users Samukr3446, nachdem er das neuste Gameplay-Video auf dem offiziellen Diablo-Account zu Gesicht bekam. Und damit ist er nicht allein. Im Kommentarbereich drücken aktuell viele Fans ihre Verwirrung und Bestürzung darüber aus, wie Diablo 4 in dem Video plötzlich aussieht. Auch auf Reddit äußern einige User ihre Bedenken.

Der Hauptgrund: Diablo 4 wirkt in diesem Video überhaupt nicht mehr düster und dreckig - stattdessen springen den Leuten bunte Symbole ins Auge und wecken Erinnerungen an Diablo: Immortal. Für diese plötzlich Farbexplosion gibt es aber einen einfachen Grund: D4 wird hier im lokalen Koop gezockt.

Darum sieht Diablo 4 hier ganz anders aus

Bislang hielt sich Diablo 4 mit Farben eigentlich sehr zurück. Die Atmosphäre erinnert viel stärker an den ersten Teil als an das deutlich buntere Diablo 3. Doch dass Diablo 4 in dem neusten Gameplay-Video so anders wirkt, liegt tatsächlich nicht daran, dass Blizzard sich spontan doch noch zu einem neuen Look entschieden hätte.

Es ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dass das Action-Rollenspiel hier viele blaue und gelbe Markierungen, Zahlenwerte, Balken oder Pfeile zur Schau stellt. Manchmal ist vor lauter Icons der Bildschirm kaum noch zu sehen. Doch das hat vollständig damit zu tun, dass hier die Indikatoren für zwei Spieler angezeigt werden.

Lead Game Designer Zaven Haroutunian und YouTuber Bluddshed zocken Diablo 4 im Koop an der gleichen Konsole. Dafür passt Diablo 4 sein Interface radikal an. Sämtliche Werte und Indikatoren sind hier in den Farben der Spieler hervorgehoben worden und es gibt auch deutlich mehr und prägnantere Hinweise darauf, welcher Spieler gerade was einsammeln kann oder welchen Feind er anvisiert.

All diese Indikatoren stopfen natürlich den Bildschirm voll, sollen aber die Orientierung erleichtern. Ob einem das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Die aber auch nur dann relevant wird, wenn ihr Diablo 4 im lokalen Koop spielen wollt. Ein Feature, das es im übrigen nur auf der Konsole, nicht aber am PC gibt.

Was haltet ihr von dem Video? Macht ihr euch Sorgen um Diablo 4 oder seid ihr euch sicher, dass der Einzelspieler diese Probleme nicht hat? Hättet ihr euch gewünscht, dass auch der Koop auf so viel Farbe verzichtet? Schreibt es in die Kommentare!