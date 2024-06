Diablo 4: Barbar fegt mit einem Basis-Skill mühelos durch einen der schwersten Endgame-Dungeons

Mit dem One-Click-Barbaren-Build habt in den Pits aus Diablo 4 leichtes Spiel.

Der Spieler Dioiadu hat für seinen Barbaren einen wortwörtlichen One-Click-Build gefunden und räumt damit selbst die schwersten Dungeons in Diablo 4 leer. Der Build bedient sich eines Härtungseffektes, der bei den Gegenstandsaufwertungen ein wenig aus der Reihe tanzt.

Mit einem Skill durch die Pit

Die Pit, oder Grube im Deutschen, ist eine neue Endgame-Herausforderung der Season 4. Dabei müssen Spieler einen Dungeons gegen die Uhr absolvieren und so lange Gegner töten, bis sich ein Portal zum Endboss öffnet.

Die Grube funktioniert ähnlich wie die Rifts aus Diablo 3 und geht bis Stufe 100. Als Belohnung warten beim Endboss Items, Stygische Steine, die zur Beschwörung der Uber-Bosse nötig sind und die Materialien, die für die Vollendung von Items gebraucht werden.

Mit seinem Barbar schafft Dioiadu eine Stufe 100 Grube nur mit der Basis-Fähigkeit »Hieb«:

Wie funktioniert der Build?

Das Kernelement des Builds ist ein Härtungseffekt, der dafür sorgt, dass Hieb bis zu 105 Prozent Spaltungsschaden verursacht. Dieser Effekt kann auf alle vier Waffen eines Barbaren gepackt werden.

Das Besondere: Die Effekte werden nicht addiert, sondern multipliziert, was dazu führt, dass der einfache Basis-Skill jede Menge Schaden verursacht.

Blizzard ist sich dieser Eigenheit übrigens bewusst, hat aber entschieden, daran erstmal nichts zu ändern.

Natürlich gehören noch Affixe und Aspekte dazu, damit der Build funktioniert. Wichtig sind zum Beispiel die zusätzlichen Ränge für Hieb auf den Hosen und der erhöhte Schaden für Basis-Fähigkeiten auf den Handschuhen.

Dazu kommen möglichste viel Stärke, kritische Trefferchance und kritischer Trefferschaden. Auch die Aspekte sind alle darauf ausgelegt, den Schaden von Hieb zu erhöhen. Ihr findet den kompletten Build bei D4Builds.

Die Krönung

Dioiadu darf eine Harlequin Crest sein Eigen nennen. Das Item erhöht jede Fähigkeit um vier Ränge - da ist es fast schon ein wenig traurig, dass er nur eine benutzt.

Immerhin profitiert er von den zusätzlichen Lebenspunkten und Attributen sowie der Schadensreduktion durch das seltenste Item des Spiels.

Solche extrem starken Builds sind in Diablo 4 keine Seltenheit. Viele drehen sich um Uber-Uniques wie die Harlequin Crest, allerdings finden Spieler auch Kombinationen von Aspekten und Affixen, die zu mehreren Milliarden Schaden in wenigen Sekunden führen können und so selbst die stärksten Bosse in die Knie zwingen. Ein Beispiel ist der oberhalb verlinkte Necro-Build.