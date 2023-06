Diablo 4: Der Butcher ist eine harte Nuss, seine Trophäe lässt aber arg zu wünschen übrig

Der Butcher sieht in Diablo 4 ziemlich cool aus - eigentlich.

Ein schlechter Größenwitz liegt so nah, wir müssten uns nicht mal bücken, um ihn aufzuheben. Aber das machen wir nicht. Stattdessen berichten wir ganz neutral darüber, warum viele Fans von Diablo 4 sich gerade über den Butcher und sein viel zu kleines Beil lustig machen.

Der Schlächter und seine enttäuschende Trophäe

Wenn ihr in Diablo 4 Bosse besiegt, dürft ihr damit angeben: Ihr bekommt eine Trophäe, die ihr an euer Pferd schnürt. Dank der Shared World sehen dann andere Spieler sofort, was für harte Haudraufs ihr seid. Weltboss Ashava ließ in der Beta etwa sein mächtiges Horn fallen, auf das viele Fans ganz schön stolz sind.

Und auch der fiese Butcher (auf Deutsch Schlächter), der euch in der Welt auflauert und plötzlich mit dem Hackebeil voran ins Gesicht springt, verschafft euch so eine kosmetische Belohnung. Nur fällt die überraschend… klein aus:

Wo ist das riesige Beil hin, mit dem er uns gerade noch verdroschen hat? Das von einem gewaltigen Widderschädel geziert wird und jede Pagan-Metalband vor Neid erblassen lässt? Stattdessen baumelt ein rostiges Werkzeug von unserem Gaul und sieht eher verloren als cool aus. Entsprechend viele Witze muss sich das »Buttermesser« gerade bei Reddit gefallen lassen.

So mancher Fan behauptet, es sei eine Anspielung auf den Butcher aus dem ersten Diablo - aber kommt schon, Blizzard, ein bisschen größer dürfte es echt sein! Immerhin hat er unseren tapferen Redakteur Fabiano zu Sülze verarbeitet (aber dem hat’s gefallen, keine Sorge!).

Habt ihr den Fleischkoloss schon gefällt und wenn ja, hat er euch sein winziges Beil vor die Füße geworfen? Vielleicht ist das ja sein Drittbeil? Die Drop-Chancen scheinen ziemlich klein zu sein, einige Fans berichten, dass sie ihn dutzende Male zur Hölle schicken mussten, ehe sie ihre Miniatur-Trophäe einsacken konnten. Auch wenn es nicht mit Größe beeindruckt, ist sie also immerhin selten.