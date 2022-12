Diablo 4: Collector's Edition wird ohne Spiel veröffentlicht und ist sehr rar

Update vom 11. Dezember um 15:50 Uhr Wir haben den Dollar-Preis der Collectors Edition ergänzt, der bereits bekannt gemacht wurde.

Schon im Vorfeld wurden die verschiedenen Editionen von Diablo 4 geleakt. Nur über die Collector's Edition gab es noch keine Infos. Nachdem das Action-Rollenspiel nun aber ein festes Releasedatum erhalten hat, wurden alle Editionen auch offiziell enthüllt.

Vor allem die Collector's Edition ist dabei nun Gesprächsthema. Denn die beinhaltet zwar eine ganze Menge an Goodies - aber eine Sache fehlt: Das Spiel! Wenn ihr die Collectors Edition also bestellt, bekommt ihr lediglich die Goodies, das Spiel müsst ihr dann nochmal einzeln kaufen.

Falls ihr bei der Collector's Edition trotzdem zuschlagen wollt, müsst ihr außerdem schnell sein. Diese besondere Edition ist nämlich limitiert und damit irgendwann ausverkauft. Wie viele es davon genau geben wird, ist nicht bekannt.

Der Vorverkauf beginnt am 15. Dezember und läuft über den Blizzard Gear Store.

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Was steckt alles in der Collector's Edition?

Gut, dass bei der Collector's Edition keine Vollversion des Spiels dabei ist, haben wir soeben geklärt. Aber was steckt jetzt genau in diesem limitierten Paket? Das wurde in einem neuen Blog-Eintrag enthüllt.

Das sind die Inhalte der Sammlerbox:

Eine Kerze der Schöpfung: Eine schicke rote Kerze, die höchstwahrscheinlich elektrisch funktioniert.

Eine schicke rote Kerze, die höchstwahrscheinlich elektrisch funktioniert. Eine Stoffkarte von Sanktuario: Eine aufwändig designte Karte der Spielwelt. Hier seht ihr das Gebiet, das ihr in Diablo 4 bereist und nicht ganz Sankturario.

Eine aufwändig designte Karte der Spielwelt. Hier seht ihr das Gebiet, das ihr in Diablo 4 bereist und nicht ganz Sankturario. Ein Kunstband: Ein Buch mit aus der Entwicklung stammenden Kunstwerken und Konzeptzeichnungen.

Ein Buch mit aus der Entwicklung stammenden Kunstwerken und Konzeptzeichnungen. Ein okkultes Mauspad: Ein schwarzes Mauspad mit einem Pentagramm.

Ein schwarzes Mauspad mit einem Pentagramm. Ein Sammelpin der Horadrim: Ein Ansteckpin, der euch als Mitglied der Horadrim ausweist.

Ein Ansteckpin, der euch als Mitglied der Horadrim ausweist. Zwei mattierte Kunstdrucke: Ihr bekommt zwei matte Drucke mit Artworks aus Diablo 4, die 47 cm mal 27,4 cm groß sind.

Insgesamt zahlt ihr für diese Box 97 US-Dollar, was etwa 92 Euro entspricht. Die Standard-Edition von Diablo 4 kostet 70 Euro, insgesamt kommt ihr damit also auf etwa 160 Euro.

Welche Editionen gibt es noch?

Da ihr neben der Collector's Edition noch ein Spiel benötigt, müsst ihr euch auch hier zwischen mehreren Editionen entscheiden. Welche Vorteile welche Spiel-Version bietet, haben wir hier nochmal für euch tabellarisch aufbereitet.

Inhalte Standard Edition Digital Deluxe Edition Ultimate Edition Preis 70 Euro 90 Euro 100 Euro Zugang zur offenen Beta X X X Reittier Lichtträger X X X Inarius Flügel und Gefährte Murloc-Inarius für Diablo 3 X X X Reittier Amalgam der Wut für WoW X X X Kosmetisches Set: Geflügelte Dunkelheit (Umbra) für Diablo Immortal X X X 4 Tage Vorabzugang zu Diablo 4 X X Reittier Versuchung X X Reittierrüstung Höllenbrutpanzer X X Freischaltung des saisonalen Premium-Battle Pass X Beschleunigte Freischaltung des Premium-Battle Pass (beinhaltet 20 Stufensprünge und einen kosmetischen Gegenstand) X

Einen Vorgeschmack auf die kosmetischen Inhalte bekommt ihr in dieser Übersicht. Bedenkt, dass diese Inhalte teilweise für andere Spiele gedacht sind und an unterschiedlichen Daten freigeschaltet werden.

Diablo 3 : Die Gegenstände werden ab dem 16. Dezember eurem Account hinzugefügt.

: Die Gegenstände werden ab dem 16. Dezember eurem Account hinzugefügt. World of Warcraft : Der Inhalt für WoW wird dem MMO ab dem 9. Dezember hinzugefügt. Aber nur bei der PC-Version. Habt ihr D4 auf PS5 oder Xbox Series S/X bestellt, müsst ihr bis zum 6. Juni 2023 warten.

: Der Inhalt für WoW wird dem MMO ab dem 9. Dezember hinzugefügt. Aber nur bei der PC-Version. Habt ihr D4 auf PS5 oder Xbox Series S/X bestellt, müsst ihr bis zum 6. Juni 2023 warten. Diablo Immortal: Das neue Set könnt ihr ab dem 14. Dezember einlösen. Auch hier müssen Konsolen-Spieler bis zum 6. Juni 2023 warten.

Bei GameStar raten wir generell davon ab, Spiele vorzubestellen. Auch wenn es den Anschein macht, als würde Diablo 4 ein ausgezeichnetes Spielerlebnis bieten. Zumindest hat sich das in unserer großen Anspielrunde gezeigt. Mehr dazu lest ihr in unserer ausführlichen Preview:

59 31 Eine Woche lang gespielt Diablo 4: Grandios und doch nicht perfekt

Wie findet ihr die Editionen von Diablo 4? Ist etwas dabei, das ihr unbedingt haben wollt, oder haltet ihr euch mit Vorbestellungen generell zurück?