150 Euro für Skin-Paket in Diablo 4: Neues Crossover kostet doppelt so viel wie das gesamte Spiel mit Addon

In Diablo 4 gibt es für kurze Zeit ein Crossover mit Berserk. Wollt ihr aber alles davon haben, dürft ihr nicht sparsam sein.

Inzwischen ist es im Grunde bei jedem Service Game nur noch ein Frage der Zeit, bevor es zu einem großen Crossover mit einer anderen popkulturellen Marke kommt. Das kann mal hervorragend passen und mal komplett daneben sein.

Bei Diablo 4 ist es jetzt so weit. Zwar gab es bereits kleinere Crossover zum Beispiel mit WoW, jetzt tut sich Blizzard aber mit einem Universum zusammen, das nicht aus ihrer eigenen Feder stammt: Berserk.

Der Manga und Anime ist ein Klassiker und passt von seinem Ton und Setting her tatsächlich sehr gut zu Diablo. Gefeiert wird das Crossover mit einer Reihe an Skins und einem Pet, die von Berserk inspiriert wurden und tatsächlich ganz schick aussehen - die Rüstungen, das Pet ist eine ... ähm ... Nase mit Beinen.

Die Fans machen auch direkt große Augen, doch das hat weniger mit dem Look der Skins oder der Nase zu tun. Blizzard hat abermals ein dickes Preisschild an diese Objekte gehängt. Wer alle zeitlich begrenzten Inhalte rund um Berserk mitnehmen will, der muss dafür im schlimmsten Fall ganze 150 Euro hinlegen.

Zur Erinnerung: Diablo 4 kostet selbst nur 50 Euro und das Addon 30 Euro.

25:55 Story-Nachschub für Diablo 4: Blizzard veröffentlicht neue Kurzgeschichte zu Season 7

16.500 Platin für alles

Das Berserk-Paket besteht aus insgesamt vier verschiedenen Skins für drei Klassen, einer Pferderüstung und dem Nasen-Pet, das dem in der Berserk-Community recht populären Wesen Chimimoryo nachempfunden ist oder wie es die Fans des Mangas mittlerweile gerne nennen: Schnoz.

Die Skins und das Pet kosten jeweils 2.800 Platin, die Pferderüstung ist schon für 2.500 Platin zu haben. Die Umrechnung in Euro ist wie immer schwer zu vereinheitlichen. Aber um einen Skin für 2.800 Platin sofort kaufen zu können, müsst ihr euch ein Platinpaket für 25 Euro zulegen – oder die Währung langfristig erspielen.

Da lohnt es sich mehr, direkt 150 Euro für 18.500 Platin hinzulegen, dann hättet ihr immerhin noch 2.000 Platin übrig. Zumindest, wenn ihr euch wirklich alle Skins zulegen wollt. Ihr könnt natürlich auch nur einen dieser kosmetischen Inhalte eintüten.

Viele teure Skins

Allerdings ist es kein komplett neues Phänomen, dass Blizzard für Skins derart viel Geld verlangt. Im D4-Shop ist es inzwischen relativ normal, dass ein ganzes Set für eine Klasse bei 2.800 Platin und damit 25 Euro landet.

Wie absurd die Preise sind, werden in diesem Fall aber eben nochmal ganz besonders deutlich, da so ein großes Paket mit mehreren Skins zu einem beliebten Franchise natürlich viele Augen auf sich zieht. Und da das Paket obendrein zeitlich begrenzt ist. Blizzard arbeitet hier also mit der Angst vieler Fans, etwas zu verpassen und das könnte natürlich dazu verleiten, sofort alle Skins einzusacken – selbst wenn sie einen 150 Euro abfordern.