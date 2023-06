Diablo 4: Der erste Patch ist da, was ändert sich an Skills, Klassen und mehr?

In den ersten Patch Notes zu Diablo 4 stecken gute Nachrichten für Nekro-Fans.

Wie angekündigt wird bei Diablo 4 auch nach Release am Balancing geschraubt. Änderungen an Klassen und Skills stehen also an - und einige davon sind jetzt schon live! Der erste Patch 1.0.2d dreht an einigen Schräubchen. Alle Patch Notes findet ihr hier auf Seite 2 des Artikels, die wichtigsten Änderungen verraten wir euch direkt.

Das ändert sich im ersten Patch an Diablo 4

Blizzard zeigt sich in einem Blogpost grundsätzlich zufrieden mit dem Klassen-Balancing zum Early-Access-Start. Dennoch wolle man einige Builds abschwächen, weil Spieler es damit einfach zu leicht haben. Das betrifft zum Beispiel Barbaren, die jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden wegtanken können. Nekromanten dürfen sich dagegen über mehr Schaden und ein paar kürzere Cooldowns freuen.

Die Paragon-Glyphen (starke Buffs, die ihr ab Level 50 findet) fallen in Blizzards Augen gerade insgesamt zu stark aus, deshalb werden sie direkt generft.

Auf der nächsten Seite des Artikels findet ihr alle Patch Notes zum ersten Patch 1.0.2d. Sie sind alphabetisch nach Klassen geordnet, Bug-Fixes stehen weiter unten. Was sagt ihr zu den ersten Balancing-Änderungen? Habt ihr überhaupt Auswirkungen auf euren Build bemerkt oder seid ihr von den Anpassungen gar nicht betroffen?