»Es wird lächerlich« - Cosmetic-Bundle in Diablo 4 kostet fast so viel wie das Spiel

Das Bundle enthält neben den vier Teilen des Reittier-Sets auch 7.000 Platin.

Die neusten Angebote im Shop von Diablo 4 sorgen (zum wiederholten Male) für reichlich Diskussionsstoff bei der Community. Speziell geht um zwei Bundles, das eine dreht sich rund um ein Reittier, das andere um alternative Looks für die Portale.

Diablo 4: 65 Euro für ein Bundle

Das Bundle »Gläserne Geißel« sorgt für Aufsehen, mit seinem Preis von 65 Euro kommt es nah an den Preis der Standardedition von Diablo 4 (70 Euro) ran. Ein Umstand, der bei vielen Fans auf Unverständnis stößt, wie ihr beispielsweise unter dem diesem X-Post von Wowhead lesen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

»Nein. Jesus Christus. Ich mag D4 und das Reittier sieht cool aus. Aber 65 US-Dollar sind wahnsinnig«, schreibt Logan unter dem Post. »Diese Art von Sachen sollte es als Belohnung geben, wenn man den schwersten Boss im Hardcore-Modus besiegt«, findet Bawkbasoup. Es sind solche Angebote und Shop-Items, die den Zorn auf das Konzept Games as a Service schüren. Doch wie eine Analyse bei GameStar Plus zeigt, verdienen große Publisher damit weiterhin enorm viel Geld:

Mehr zum Thema Einer der unbeliebtesten Spieletrends ist immer noch viel zu erfolgreich von Peter Bathge

Im Diablo-4-Bundle enthalten sind ein Skin für euer Reittier, die dazu passende Rüstung für das Pferd sowie eine Trophäe und ein Banner. Dazu gibt es noch 7.000 Platin, eine Ingame-Währung. Es gibt also etwas mehr für das Geld als »nur ein Pferd«.

Die Kombination aus Skin und Platin findet ein Reddit-Nutzer in seinem Post »lächerlich« und kann nicht verstehen, wieso Spieler gezwungen werden, Platin zu kaufen, wenn sie nur das Reittier wollen.

Warum Diablo 4 nicht nur über die eigenen Shop-Preise stolpert, erfahrt ihr im folgenden GameStar Talk:

1:06:47 Diablo 4 strauchelt, Path of Exile 2 und Last Epoch sägen am Thron - mit Jessirocks

Portale für 30 Euro

Ein weiteres Angebot steht ebenfalls in der Kritik. Das Bundle »Dunkle Pfade« kostet 30 Euro und enthält neben 1.000 Platin auch noch fünf alternative Farben für eure Portale.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das findet etwa Reddit-Nutzer Mwatki20 schon an sich zum Lachen, ist aber völlig von den Socken als jemand erklärt, dass jede Klasse nur ein spezifisches Portal bekommt und die anderen gar vier nicht nutzen kann.

Erneut wird Ingame-Währung mit kosmetischen Gegenständen kombiniert, sodass das Bundle eigentlich die Portale im Wert von 20 Euro und Platin im Wert von 10 Euro enthält.

Wie seht ihr persönlich diese Preise im Shop von Diablo 4? Hat sich das mit einem »einfach nicht kaufen« für euch erledigt oder gibt es eine Preisspanne, in der ihr Angebote okay findet - und befinden sich die Blizzard-Bundles noch darin oder schießen sie darüber hinaus? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren mit uns.