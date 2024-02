Diablo 4: Die mächtigsten Items im Spiel bekommen morgen eine neue Funktion, aber die Fans wollen mehr

Wer sich ein bestimmtes Über-Item krallen will, kann das auch bald selbst herstellen.

Blizzard tanzt mal wieder den Diablo-Tanz mit seinen Fans und verspricht eine eigentlich gewünschte Verbesserung, die dann trotzdem die wenigsten zufriedenstellt. Dieses Mal geht es um den geplanten Patch 1.3.2 für Diablo 4, der am 13. Februar aufgespielt wird.

Dieser Patch macht es endlich möglich, die mächtigsten Items im ganzen Spiel selbst herzustellen. Ihr könnt ab Dienstag also in der Theorie selbst entscheiden, welchen über-einzigartigen Gegenstand ihr überhaupt haben wollt. In der Theorie. In der Praxis fühlen sich viele Fans trotzdem veräppelt, da davon nur ein kleiner Teil der Community profitiert.

So werden Uber-Uniques bald hergestellt

Kommen wir aber erstmal zur konkreten Änderung. In den vorläufig veröffentlichten Patch Notes zum bevorstehenden Hotfix wird als Erstes auf die Änderung an diesen extrem seltenen Items eingegangen. So könnt ihr bald über-einzigartige Ausrüstung herstellen:

Ihr könnt über-einzigartige Items beim Alchemisten zerlegen lassen und erhaltet dann die neue Ressource Prächtige Funken.

Wenn ihr insgesamt 5 Prächtige Funken in der Tasche habt, könnt ihr daraus ein über-einzigartiges Item eurer Wahl herstellen.

Allerdings gibt es keine Vorschau auf die möglichen Affixe des gewünschten Gegenstandes.

Bei den über-einzigartigen Items handelt es sich um den Verhängnisbringer, den Grovater, das Geschmolzene Herz von Selig, Andariels Antlitz, die Harlekinskrone, den Ring der Sternenlosen Himmel und Ahavarion, Stab von Lycander. Die sieben einzigartigen Gegenstände sind extrem selten - können aber immerhin mittlerweile durch das Besiegen von Über-Duriel gezielt gefarmt werden.

Laut den Entwicklern soll diese Änderung für mehr Freiheit beim Erhalt sorgen, da Spielerinnen und Spieler frustriert sind, sollte mehrmals dasselbe Uber-Unique droppen.

Fans sind trotzdem unzufrieden

Auch wenn eine solche Änderung grundsätzlich nach einer guten Idee klingt und sich Fans durchaus gewünscht haben, ihre doppelten Über-Items zu verwerten, ist die Umsetzung nach wie vor enorm schwierig. Denn ihr benötigt fünf Prächtige Funken, um ein einziges Uber-Unique zu craften. Insgesamt müsst ihr also fünf nutzlose Uber-Uniques verwerten, um ein einziges im Austausch zu erhalten.

Den meisten Fans bringt diese Änderung also überhaupt nichts, da die Chance auf ein einziges Über-Item selbst bei Über-Duriel grotesk gering ausfällt. Es gibt Berichte von Leuten, die Duriel hunderte Male gelegt haben, ohne ein einziges zu erhalten. Von dieser neuen Crafting-Mechanik werden also nur die absoluten Hardcore-Fans profitieren, die den lieben langen Tag ausschließlich Duriel platt machen.

In den Patch Notes steht zwar auch, dass die Dropchance von diesen Items außerhalb des Duriel-Bosskampfes erhöht wurde, da die Wahrscheinlichkeit hier aber sowieso noch geringer war, rechnet niemand damit, in Zukunft deutlich leichter an diese begehrten Objekte zu gelangen.

Was ändert der Patch sonst noch?

Neben dieser etwas umstrittenen Änderung an den Uniques gibt es am 13. Februar auch noch weitere Änderungen am Spiel, die in erster Linie diverse Fehler in verschiedenen Spielbereichen fixen. Beispielsweise gibt es ein paar Fehler während des Season-Events Lunares Erwachen, die jetzt gefixt werden. Auch an der aktuellen dritten Season wird einiges an Bugs behoben.

Die Kompletten Patch Notes könnt ihr euch auf der nächsten Seite durchlesen.