Diablo 4: Der Druide hat zwar nichts auf dem Kasten, aber ein sehr cooles Detail

Der Druide wechselt die eigene Pelzfarbe dynamisch.

Hey, bevor ihr jetzt mit Esskastanien nach uns werft: Niemand hier will dem Druiden von Diablo 4 etwas Böses. Es gibt ja auch Leute, die Dan in Street Fighter als Hauptcharakter wählen - und Lil Majin hat es mit dem verspotteten Jaguar-Wrestler King sogar bis ganz nach oben im Tekken-E-Sport geschafft!

Underdogs können zu Stars werden - und nur weil der Druide von Diablo 4 aktuell so gefährlich wie eine Blattlaus ist, muss ihm der Ruhm nicht verwehrt bleiben. Zumal er uns Barbaren-Mains hilft, nicht mehr ganz so schlecht auszusehen.

Aber reden wir mal über eine der großen Stärken des Druiden: Keine andere Diablo-Klasse verrichtet in der Beta so famose Kunstwerke mit der eigenen Körperbehaarung. Wir wissen nicht, ob Sie's schon wussten, aber wenn ihr im Editor an der Haarfarbe eures Druiden schraubt, verändert sich nicht nur dessen menschliche Behaarung. Auf Reddit finden sich zig Belege, dass auch in eurer pelzigen Bären- oder Wolfsform die Haarfarbe durchwechselt:

Ist einfach ein nettes Detail, das wir gerne mit euch teilen wollten. Diablo 4 hatte davon einige: Wer beispielsweise den Hallo-Emote neben einem Hund ausführt, streichelt den Doggo sanft übers Köpfchen. Es sind genau solche Kleinigkeiten, die einer Spielwelt Leben einhauchen können.

Oder ein weiteres cooles Detail: Wenn es schneit, dann verschwinden eure Fußspuren im Schnee. Herrscht hingegen klares Wetter, bleiben die Stapfer erhalten. Und in einem Häuschen sitzt ein Skelett auf dem Klo. Oder ein weiteres Detail zu den Haaren: Wenn ihr die Hautfarbe eurer Figur wechselt, dann verändert sich auch die Art der Körperbehaarung:

Wir haben bestimmt noch irgendwas übersehen, also ergänzt die kleine Liste gerne in den Kommentaren. Oder verteidigt den armen Druiden, falls ihr damit eine spaßige Erfahrung hattet! Oh, und vergesst nicht, uns generell zu sagen, was ihr von Diablo 4 haltet, ob es euren Erwartungen gerecht wird oder ob ihr skeptisch gen Release blickt.