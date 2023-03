Der Schnee von Diablo 4 ist so lächerlich detailliert, dass Tausende ihn abfeiern

So griesgrämig dürfte zweifelsohne unser Diablo 4-Charakter gucken, wenn wir ihn nur für die Physik wieder und wieder durch den Tiefschnee stapfen lassen.

Diablo 4 lässt bis zu seinem finalen Release am 6. Juni 2023 zwar noch ein paar Monate auf sich warten, spielbar war beziehungsweise ist es aber schon jetzt. Nach dem ersten Beta-Wochenende steht das zweite in den Startlöchern und Fans können sich dabei ein konkretes Bild von der Spielwelt und dem Gameplay machen.

So schön fällt der Schnee in Diablo 4

Ein ganz bestimmtes Detail sorgt schon jetzt für Begeisterung: der Schnee. Unter anderem auf TikTok und Reddit teilen User wie gamingdetailsx oder Gotsnuffy ihre Beobachtungen, bei der die Community größtenteils übereinstimmt.

Denn latscht unser Charakter über schneebedeckte Gipfel, hinterlässt dieser realistische Spuren. Doch nicht nur das: Schneit oder stürmt es gerade, werden eben jene Spuren mit der Zeit wieder aufgefüllt und von Neuschnee bedeckt. Schneit es nicht, bleiben die Spuren dagegen sichtbar.

Was für beeindruckende und vielleicht sogar ... erotische Zeichnungen (je nachdem, wen ihr fragt), damit bewerkstelligen lassen, zeigt Reddit-User Gotsnuffy mit seinem Post. Der Post ist übrigens aus gutem Grund mit einem NSFW-Tag versehen.

Wir haben uns natürlich auch schon ordentlich in der Beta von Diablo 4 ausgetobt und unser vorläufiges Fazit gezogen. So findet ihr beispielsweise in den folgenden Artikeln fünf Dinge, die uns schon jetzt an Diablo 4 begeistern und fünf, die uns Bauchschmerzen bereiten. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Wie es mit der Diablo 4-Beta weitergeht

Mit der Open Beta von Diablo 4 geht es übrigens am Freitag, dem 24. März 2023 um 17 Uhr los. Dann habt ihr bis zum Montag, den 27. März um 21 Uhr Zeit, euch Liliths dämonischen Horden zu stellen. Was für Belohnungen ihr dabei für das finale Spiel freischalten könnt, erfahrt ihr übrigens hier.

Habt ihr die Beta von Diablo 4 bereits gespielt? Welche kleinen Details und Aufmerksamkeiten sind euch besonders aufgefallen? Wie gut gefällt euch die Beta von Diablo 4 bisher insgesamt? Was für Änderungen und Verbesserungen würdet ihr euch für das finale Spiel wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!