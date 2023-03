Der Button für unendlichen Dungeon-Spielspaß: "Dungeons zurücksetzen" oder "Reset Dungeons" im Englischen

Kennt ihr das? Ihr betretet einen Dungeon und staunt: Sieht das cool aus, düster dreinblickendes Getier kreucht und fleucht, Gefahr dräuende Schatten kriechen über zugewucherte Wände und gedämpftes Wehklagen zeugt von dem, was euch im Dunkel erwartet. Kurzum, es ist Liebe auf den ersten Blick: Das ist euer Ort zur Monsterjagd. Doch irgendwann fällt der letzte Boss keuchend zu Boden und ihr macht euch über euren Loot her.

Doch was nun? Ihr würdet hier doch so gerne noch viel öfter Dämonen und Untote jagen. Diablo 4 liefert hier mit dem Dungeon-Reset eine Antwort für alle, die bei der Location für ihre Dämonenhatz wählerisch sind. Ein roter Button ist euer Retter.

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Was bewirkt der Button?

Der Knopf im Menü bewirkt, dass alle Dungeons (logisch) zurückgesetzt werden. Es ziehen also neue Monster mit ihren Truhen und Taschen voller Loot ein und warten nur darauf, sich erneut ihrer Haut in alt-gewohnt-geliebter Umgebung zu erwehren. Dabei hat jeder Dungeon ein bis wenige Familien an Monstern, die dort stets spawnen werden - also zum Beispiel Vampirartige oder Untote.

Das Layout des Dungeons kann sich ebenfalls ändern, da dieses in Diablo 4 nach bestimmten dungeonart-spezifischen Mustern zufällig erstellt wird.

Ausgenommen von dem Reset sind nur alle Dungeons, die ihr explizit zum Vorantreiben der Hauptstory besucht habt.

Achtung: Solltet ihr gerade in einem Dungeon sein, werdet ihr vor dessen Tür befördert. Aber ist ja irgendwie logisch: Ihr werdet rausgeschmissen, damit die Gastgeber in Ruhe für (Un)Ordnung sorgen könnt, ehe ihr wieder zur Schnetzel-Party reinschneit.

Wie funktioniert der Dungeon-Reset?

Nichts einfacher als das: Ihr öffnet eure Karte. Auf dem PC geht das mit Tab. Auf der rechten Seite findet ihr einen kleinen roten Pfeil, der bereits bedeutungsvoll nach innen zeigt.

Im Anschluss rollt die Leiste von rechts ins Bild und ganz unten lässt sich der titelgebende Button Dungeons zurücksetzen oder im Englischen Reset Dungeons betätigen.

Danach will Diablo 4 nur noch eine erneute Bestätigung von euch, dass ihr wirklich alle Dungeons zurücksetzen wollt. Bejaht ihr dies, geschieht die Gaming-Magie und ihr könnt erneut eure Lieblingskerker aufsuchen - ihr werdet dort bereits erwartet.

Wenn ihr mehr zu Diablo 4 lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut doch mal bei unseren anderen Kolumnen, Guides und Videos vorbei. Dann seit ihr auch top für das kommende offene Beta Wochenende gewappnet.

Vom Freitag, den 24. März, 17 Uhr bis Montag, den 27. März, 20 Uhr haben nochmal alle Interessierten (keine Vorbestellung oder Keys notwendig) die Chance, in der Beta mit allen 5 Klassen auf Dämonenjagd zu gehen.

Kanntet ihr das Feature schon? Und nutzt ihr den Button schon reichlich, um euren Lieblingsdungeon in der Diablo 4 Beta immer wieder zu spielen? Wenn ja, welcher ist es, der euch wortwörtlich nicht mehr los und ihn immer wieder durchrennen lässt? Erzählt es uns in den Kommentaren!