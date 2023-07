Diablo 4: Mit Zahlen belegt - In Dungeons wird mehr gerannt als gekämpft

Jemand hat wirklich gemessen, wie lange er in einem Dungeon herumläuft, ohne zu kämpfen.

Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr in Diablo 4 häufiger durch die Gegend latscht anstatt Dämonen, Zombies oder Vampire zu pulverisieren? Damit seid ihr wahrlich nicht allein! Wie es scheint, war ein Reddit-User derart vom Laufen angeödet, dass er einen Beweis bringen wollte, dass in Diablo 4 zu viel herumgeirrt wird.

In einem Thread erklärt der User, dass er sich die Mühe gemacht hat, mehrere seiner Dungeon-Runs aufzuzeichnen und hinterher mit der Stoppuhr nachzumessen, wie viel Zeit er mit Laufen und wie viel Zeit er mit kämpfen verbringt.

Das Ergebnis: Ganze 57 Prozent wurde gelaufen und lediglich 43 Prozent wurde gekämpft.

Was wurde hier genau gemessen?

Laut des Erstellers des Threads wagte er sich hauptsächlich in Alptraum-Dungeons mit Stufen 5 bis 15. Dabei setzte er auf einen Jäger, der einen Twisting-Blades-Build einsetzte. Diese Runs wurde aufgenommen und hinterher mithilfe eines Programms gemessen, wie viel Zeit mit kämpfen und rennen verbracht wurde.

Laut des Erstellers zählte er dabei Momente nicht mit, in denen er einfach an Gegnern vorbeigerannt ist. Sofern daraus keine größere Meute wurde, die er schließlich doch noch plättete. Der Dungeon mit der geringsten Kampf-Quote beläuft sich auf 21 Prozent, der mit der höchsten auf etwa 65 Prozent.

Zu wenige Gegner?

Auch wenn es erstaunlich ist, dass sich jemand die Mühe macht, eine solche Rechnung aufzustellen, solltet ihr das Ergebnis allerdings trotzdem kritisch betrachten. Immerhin kann die Laufzeit in einem Dungeon je nach Spielweise und Skills stark variieren. Jäger sind etwa bereits schneller unterwegs als Nekromanten und Zauberer teleportieren sich auch gerne mal durch die Gegend.

Zusätzlich muss hinterfragt werden, ob das Ergebnis wirklich problematisch ist und ob hier kein falsches Licht auf Diablo 4 fällt. Immerhin fehlen Vergleichswerte mit anderen Action-Rollenspielen oder den eigenen Vorgängern.

Wie seht ihr das ganze? Kommen euch die Laufzeiten in Dungeons ebenfalls zu lang vor oder findet ihr die Mischung wie sie ist in Ordnung? Hat sich seit dem Release von Patch 1.1 etwas daran geändert? Schreibt es in die Kommentare!