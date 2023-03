Diablo 4: Community erreicht eindrucksvollen Meilenstein am ersten Beta-Wochenende

Dass die Beta von Diablo 4 für Blizzard ein Riesenerfolg werden würde, zeichnete sich bereits am ersten Testabend ab, als die Server unter dem Ansturm der Spielerinnen und Spieler litten und stundenlange Wartezeiten entstanden.

Jetzt gibt's eine erste konkrete Zahl, die den Erfolg bestätigt, denn die Community hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht.

Über eine Million Spieler erreichen Level 20

Was war passiert? Wie der Community Manager von Diablo 4, Adam Fletcher, jetzt auf Twitter bekannt gegeben hat, haben über eine Million Spieler einen wichtigen Meilenstein in der Early-Access-Beta erreicht, indem sie mindestens einen Charakter auf Stufe 20 bringen konnten.

Diese Zahl unterstreicht den Erfolg von Diablo 4 nicht nur deshalb, weil offenbar sehr viele Menschen das Spiel bereits vorbestellt haben, sondern sich auch mindestens drei bis vier Stunden für die Beta Zeit nahmen, um dieses Ziel zu erfüllen.

Zur Erinnerung: Alle Spielerinnen und Spieler, die Level 20 in der Beta knacken, bekommen dafür drei Belohnungen. Es gibt zwei Titel namens Früher Erkunder und Erstes Opfer, doch viel wichtiger ist die Kosmetik für den Rücken-Slot.

Das putzige Wolfsbündel wird ebenfalls auf Level 20 freigeschaltet und steht euch leider erst im fertigen Spiel zum Release am 6. Juni 2023 zur Verfügung - einige von uns hätten die Belohnung aber am liebsten sofort.

Falls ihr euch diese Belohnungen ebenfalls sichern wollt: Ihr bekommt am kommenden Wochenende noch einmal die Chance, von Freitag bis Montag in die Beta abzutauchen und Level 20 zu erreichen - auch, wenn ihr das Spiel nicht vorbestellt oder einen Code in unserem Gewinnspiel gewonnen habt.

Wie weit seid ihr am ersten Beta-Wochenende in Diablo 4 gekommen? Habt ihr bereits Level 20 erreicht oder werdet ihr erst mit Druide oder Totenbeschwörer in der Open Beta so richtig durchstarten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.