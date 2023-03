Diablo 4: Heute startet die Beta, seid mit unserem Liveticker hautnah dabei

Die lange Wartezeit ist vorbei: Endlich dürfen wir Diablo 4 selbst spielen.

Damit ihr während der Beta immer auf dem neuesten Stand seid, begleiten wir das Event im Liveticker - so verpasst ihr keine Info zum Server-Status, dem World-Boss-Spawn, zur Stimmung in der Community, den Beta-Belohnungen und was sonst noch alles wichtig ist!

Keys, Download, Startzeit: Die Antworten auf alle zentralen Fragen rund um die Beta haben wir euch in einer Info-Sammlung aufgeschrieben.

Jetzt die Diablo-Beta im Liveticker mitverfolgen

11:38Uhr Ende 2022 hatte uns Blizzard eingeladen, eine Woche lang Diablo 4 vorab zu spielen. Maurice, Fabiano und Micha haben danach ausgiebig über diese Session gesprochen. Also bleibt ein Weilchen und hört zu: Link zum Podcast-Inhalt 11:26Uhr Achtung: Bei uns lädt sich Beta nochmal ein kleines Update runter! Geht am besten auf Nummer sicher und klickt den "Aktualisieren" Button im Battlenet. Server-Probleme sind aktuell nicht in Sicht. 11:01Uhr Rührend: Marcus programmiert die Effekte von Diablo 4 und ist höllisch nervös wegen heute Abend. Er schreibt: »Ich habe jetzt an diesem Spiel etwas über 4 Jahre gearbeitet und bin so aufgeregt, was sie Leute wohl sagen werden.« Sein Wunsch: Sagt ihm euren Lieblings-Magie-Effekt! Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 10:48Uhr In der Beta könnt ihr übrigens drei Festungen spielen: Malnok (Ziegenmenschen), Nostrava (Dämonen) und Kor Dragan (Vampire). Außerdem gibt's 23 optionale Dungeons. Mit unseren Tipps vom Experten seid ihr ideal vorbereitet! 10:31Uhr Wir bedanken uns bei Plus-Usern Skydust87 und Woldeus für ganz besonders fiese Flashbacks zu Error 37. Aber jetzt lasst uns den Teufel nicht an die Wand malen! Noch nicht. 10:21Uhr Wer keinen Beta-Key ergattern konnte: Wir versorgen euch ab heute und das ganze Wochenende über non-stop mit Gameplay & Eindrücken auf GameStar.de! Schaut übrigens unbedingt auch bei Maurice und seiner Crew im Diablo-Livestream vorbei, um 17 Uhr geht's los bei MAX. 10:05Uhr Wisst ihr was die Wartezeit zumindest gefühlt echt verkürzt? Das hier in Dauerschleife 09:47Uhr Sagt mal, ihr klickt doch auch ab und zu einfach probehalber auf diesen Spielen-Button. Also nur um sicher zu sein. Wir, äh, fragen für einen Freund... 09:37Uhr Mit welcher Klasse spielt ihr die Beta als erstes? Bei der Umfrage von Blizzard führt gerade die Zauberin, ihr könnt aber auch bei uns eine Stimme für Barbar, Jägerin oder Zauberin abgeben! 09:21Uhr Na, läuft eure Internetleitung schon heiß? Aktuell halten die Download-Server von Battlenet stand, Störungen gibt es keine. Die Erfahrung lehrt aber, dass das heute Abend ganz schnell anders aussehen kann! 09:00 Uhr Wetzt die Äxte, sortiert das Inventar und stellt eure Mana-Tränke kalt: Heute geht es endlich los! Hier begleiten wir die Beta von Diablo 4 und versorgen euch ständig mit den neuesten Updates und Infos.



Auf was freut ihr euch am meisten? In der GameStar-Redaktion steht zumindest längst fest, dass alle unbedingt diesen unfassbar putzigen Wolf wollen!

Die wichtigsten Infos zur Beta von Diablo 4 auf einen Blick

Startzeit: 17. März, 17 Uhr (Closed Beta) / 24. März, 17 Uhr (Open Beta)

17. März, 17 Uhr (Closed Beta) / 24. März, 17 Uhr (Open Beta) Ende: 20. März, 20 Uhr (Closed Beta) / 27. März, 21 Uhr (Open Beta)

20. März, 20 Uhr (Closed Beta) / 27. März, 21 Uhr (Open Beta) Beta-Zugang: Closed Beta nur mit Vorbesteller-Key, Open Beta frei zum Download

Ob euer PC fit für die Beta ist, könnt ihr übrigens in den offiziellen Systemanforderungen von Blizzard nachlesen. Stellt vor dem Start unbedingt sicher, dass ihr auch die aktuellen Grafikkartentreiber installiert habt.

Der Download selbst fällt relativ groß aus, mit einem kleinen Trick könnt ihr aber die Wartezeit halbieren.

17:49 Neue Open World, neue Dungeons, neue Monster: Das sind Blizzards Pläne für Diablo 4

Was ist spielbar?

Die Beta umfasst den Prolog und den ersten Akt von Diablo 4, maximal könnt ihr eure Helden auf Charakterstufe 25 leveln.

Akt 1 umfasst das erste Gebiet der Open World, nämlich Fractured Peaks – eine karge Schneelandschaft hoch in den Bergen.

Was die Klassen angeht: In der Closed Beta könnt ihr Barbar, Zauberin und Jägerin ausprobieren. Am zweiten Wochenende könnt ihr dann zusätzlich auch den Totenbeschwörer und den Druiden spielen.

Koop ist in der Beta aktiviert. Ihr könnt also gemeinsam mit Freunden zum Beispiel den Welt-Boss Ashava legen, der aber nur zu ganz bestimmten Zeiten spawnt.