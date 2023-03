Wann hören wir wieder von Diablo 4? Entwickler versprechen bald Update zum Beta-Feedback

Bei Diablo 4 soll es zum Release noch Änderungen geben.

Die Beta von Diablo 4 ist vorbei, viele von euch fiebern jetzt dem Release am 6. Juni 2023 entgegen. Doch welche Änderungen kann Blizzard bis dahin noch umsetzen? Kritik am potenziellen Action-RPG-Hit gab es nämlich mehr als ausreichend - auch von uns:

Mehr zum Thema Diablo 4 im Beta-Fazit: 5 Probleme, die Blizzard fixen muss von Dimitry Halley

Die Entwickler versprechen jetzt, dass sich tatsächlich noch etwas ändern wird und kündigen ein Update zum Beta Feedback an.

Die Kritik an Diablo 4 ist angekommen

Was war passiert? Die Beta von Diablo 4 hat für viele Diskussionen gesorgt. Während viele Spielerinnen und Spieler etwa das tolle Kampfgefühl und die aufwendig inszenierte Haupthandlung loben, gibt's mindestens genauso viele Fans, die ausgiebig Kritik üben.

Unter anderem wurden die hässliche Benutzeroberfläche, die Shared World mit ihren langweiligen Dungeons und das Balancing der fünf verschiedenen Klassen aufs Korn genommen. Insbesondere die Balance wirkt aktuell noch enorm unausgewogen: Während Totenbeschwörer und Zauberinnen sich mit Leichtigkeit durch Gegnerhorden metzeln, kippt der Barbar viel zu leicht aus den Latschen und Druiden prügeln mit ihrem mickrigen Schadensoutput auf jeden Elite-Gegner eine gefühlte Ewigkeit ein.

Wie reagiert Blizzard? Bereits vergangene Woche gab es ein erstes, kurzes Statement zur Kritik an der Beta. Wie Diablo-Chef Rod Ferguson nun via Twitter bestätigt, ist eure Rückmeldung bei den Entwicklern angekommen. In einigen Wochen soll es ein Update geben:

PSA: Wir gehen all eure Rückmeldungen durch und werden in ein paar Wochen ein Update darüber geben, was wir gehört haben und was wir angehen werden. Vielen Dank für eure Hilfe beim Testen der Beta und für eure Geduld, während wir an den Problemen gearbeitet haben.

Was könnte sich ändern? Natürlich kann Blizzard in den rund zwei Monaten bis zum Release von Diablo 4 nicht alles ändern. Die heiß diskutierte Shared World ist etwa ein essenzieller Bestandteil des Spiels, genauso die nur wenig abwechslungsreichen Dungeons.

Es ist aber gut möglich, dass die Balance während der Level-Phase noch angepasst wird, damit Barbaren und Druiden sich nicht mehr so schwach anfühlen.