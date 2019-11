Diablo 4 lässt uns die Rückkehr von Lilith miterleben. Die Mutter der Menschheit wird außerdem die Antagonistin im Spiel. Allerdings wohl nicht die einzige. Blizzard erklärte gegenüber ausgamers.com im Interview, dass Diablo 4 nur das erste Kapitel einer größeren Story werden soll, die weitere Gegenspieler mitbringt - sehr wahrscheinlich auch Diablo selbst.

Für Blizzard startete die Entwicklung von Diablo 4 mit der Vision die Dunkelheit, die Diablo innewohnt, darzustellen. Dafür bediente man sich zu Beginn der Entwicklung noch diverser Artworks. Eines dieser Artworks zeigt etwa die Erschaffung von Sanctuary im Stil eines Renaissance-Gemäldes:

Auf dem Artwork zu sehen sind der Engel Inarius und Lilith, die gemeinsam die Menschheit erschaffen haben. Die beiden Schlüsselfiguren boten eine Chance, Diablo in einem völlig neuen Licht zu betrachten, wie Game Director Luis Barriga erklärt:

"Als wir das Artwork sahen, inspirierte es uns. Lilith ist ein Charakter, um den wir eine Geschichte bauen können. Wir lieben an Sanctuary, dass wir diese Saat bereits gesät haben. Es existiert bereits eine dichte Hintergrundgeschichte mit Romanen und Lore-Büchern. Deshalb haben wir uns entschieden, uns den Schöpfungsmythos genauer anzuschauen. Wir hatten das Gefühl, dass wir Diablo schon bekämpft haben und er immer zurückkommt - es ging also darum, was wir noch zur Verfügung hatten."

Dass Diablo trotzdem zurückkehrt, ist aber nicht ausgeschlossen. Wie Art Director John Mueller weiter ausführt, handle es sich bei Diablo 4 nur um das »erste Kapitel eines Buches«.

"Wir wollen eine große Geschichte erzählen und das hoffentlich über einen sehr langen Zeitraum. Das Spiel wie das erste Kapitel eines Buches zu behandeln und Lilith als eine Schlüsselfigur in dieser Story, fühlt sich gut in dem Wissen an, dass es noch all diese anderen Figuren gibt, die in Zukunft zurückkehren können - oder neue Charaktere, die man noch nicht kennt."