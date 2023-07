Diablo 4: Blizzard hat für Season 1 einen Plan, wie euch Looten wieder mehr Spaß macht

Sobald Season 1 beginnt, erscheint auch ein neuer Patch mit Änderungen am Loot-System.

Looten in einem Diablo-Spiel ist so wichtig wie das Atmen. Gerade deshalb sorgt das Loot-System in Diablo 4 gerade bei höherstufigen Spielerinnen und Spielern für einigen Frust. Insbesondere die ans eigene Level angepassten Voraussetzungen nerven bereits seit dem Release, da dadurch viele gefundene Gegenstände quasi nutzlos werden.

Um das Loot-Problem ein wenig abzumildern, hat sich Blizzard zum Start von Season 1 ein neues System überlegt, das sie uns exklusiv im Interview verraten haben. Hier hat Associate Game Director Joseph Piepiora mit uns darüber gesprochen, dass tatsächlich harte Level-Obergrenzen geplant sind.

6:12 Diablo 4 erklärt euch in 6 Minuten wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Kein Level 100-Schrott mehr

Was ist das Problem? In Diablo 4 haben Items aktuell immer genau das gleiche Level wie euer Charakter. Wer also aufsteigt, bekommt immer nur Items, die er auch tragen kann. Allerdings wird das irgendwann zu einem Problem, beziehungsweise Loot dadurch nutzlos. Denn während die Levelgrenze zwar steigt, gibt es für die Gegenstandsmacht eine Grenze.

Das bedeutet, dass ihr irgendwann Items findet, die weder euch noch alternativen Charakteren etwas bringen. Sie sind reiner Level 100-Schrott, mit dem niemand etwas anfangen kann. Genau das soll ab Season 1 nicht mehr vorkommen.

So wird das Problem gelöst: Als Reaktion darauf führt Blizzard Level-Obergrenzen für heilige und vermachte Gegenstände ein. Sobald ihr also ein bestimmtes Level erreicht, werdet ihr Items dieses Typs nicht mehr nach oben ziehen. Das macht es zumindest möglich, ein Item, das euer Charakter nicht braucht, an einen anderen Charakter zu geben oder gar einem anderen Spieler. Items sollen sich dadurch immer nützlich anfühlen.

Heilige Gegenstände bekommen eine Obergrenze von Level 60

bekommen eine Obergrenze von Level 60 Vermachte Gegenstände bekommen eine Obergrenze von Level 80

Das hilft natürlich nur dabei, wenn ihr Items an andere Charaktere geben wollt. Wer aber länger nützliche Sachen für den aktuellen Charakter sucht, hat davon keinen Vorteil. Joseph Piepiora spricht aber abschließend davon, dass sie auch derartige Kritik mitbekommen und es noch viele weitere Änderungen geben wird.

Wir kriegen das Feedback mit, wie es sich anfühlt, die eigene Macht immer weiter zu steigern, sobald man die höchste Weltstufe erreicht. Wir denken über Änderungen nach, die wir angehen wollen und die die Erfahrung optimieren, und das ist ein Beispiel dafür. Und das ist noch lange nicht das Ende. Season 1 ist unsere erste Season in Diablo 4 und wir werden das alles bedeutungsvoll vorantreiben.

Was ist eure Meinung zu dieser Änderung und zum Loot in Diablo 4 insgesamt? Habt ihr ähnliche Probleme damit und fühlt euch nicht zum Weitersuchen motiviert, oder macht euch das Sammeln von neuen Gegenständen nach wie vor richtig viel Spaß? Haltet ihr die Neuerung für sinnvoll und welche weitere Anpassung würdet ihr euch wünschen? Schreibt uns in den Kommentaren!