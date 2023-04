Diablo 4 hat einen finalen Endgame-Boss für euren maximal hochgerüsteten Charakter

Ist unser finaler Bossgegner in Diablo 4 vielleicht Lillith? Noch ist unklar, wer es ist - aber es wird ihn geben.

Looten und Leveln – das beschreibt die Diablo-Spiele erstaunlich gut. Aber auch das vierte höllische Action-Rollenspiel soll euch nicht ewig vor dem Bildschirm fesseln, wie nun der Associate Game Director von Diablo 4, Joe Piepiora, in einem Interview bestätigt. Dafür gibt’s einen finalen Endboss, mit dem ihr euren ultimativen Charakter unter Beweis stellen könnt.

Diablo 4 ist nicht dazu gedacht, ewig gespielt zu werden. Es gibt Kreaturen, die man auf immer höheren Schwierigkeitsgraden bekämpfen wird. Aber das sind Inhalte, bei denen man sich selbst antreibt, um zu sehen, wie weit man seinen Build bringen kann. Nicht, um zu versuchen, einen endlosen Grind an Belohnungen zu erreichen, wenn die Zeit über Level 100 hinausgeht.

Der Boss aller Bosse

Zu einem unbestimmten Zeitpunkt nach Level 100 habt ihr dann die maximale Stärke an Ausrüstung erreicht. Theoretisch könnt ihr euch aber schon direkt zu Beginn von Level 100 mit dem finalen Bossgegner messen – das wird aber sicher keine leichte Aufgabe und wird euch vermutlich einige Versuche kosten.

Spieler, die Stufe 100 erreichen, werden es bei diesem Bosskampf extrem schwer haben. Und die Erwartung ist, dass ihr eure Klasse nehmt, euren Build versteht, alles mögliche maximiert und gelernt habt, damit auch sehr gut umzugehen. Und das wird der Weg sein, wie ihr ihn vielleicht besiegen könnt.

Das soll das finale Ziel sein, das die Spieler motivieren soll: Ein Level-100-Charakter mit der besten Ausrüstung, die ihr finden könnt und damit mächtig genug, sogar den letzten Boss zu überbieten. Kosmetische Items sollen zwar noch auffindbar sein, aber es geht an diesem Punkt nicht mehr darum, neue Ausrüstung zu finden.

Was haltet ihr davon? Seid ihr froh, ein Ende zu sehen und nicht in einer endlosen Lootspirale festzuhängen, dafür aber vielleicht dann eine neue Runde mit einer anderen Klasse zu starten? Oder wäre es euch lieber, einen einzigen Charakter bis in die Unendlichkeit mit immer besserer Ausrüstung zu füttern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!