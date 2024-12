Diablo 4: Der Tod eines Hardcore-Charakters wird für einen Spieler zum unlösbaren Mordfall

Welches Scheusaal für den Tod des Hardcore-Charakters verantwortlich war, wird der Spieler wohl nie erfahren.

Das Risiko, den eigenen Charakter für immer zu verlieren, ist der Reiz, aber auch die größte Gefahr des Hardcore-Modus von Diablo 4. Wenn euer Held stirbt, könnt ihr ihn euch nur noch im Menü ansehen und mit Schrecken feststellen, wie viele Stunden da eigentlich verloren gegangen sind.

Das Spiel verrät euch außerdem, wer eurem Hardcore-Versuch ein Ende gesetzt hat - normalerweise.

»Mörder unbekannt«

Reddit-Nutzer FunkDaddyRabbit verlor seinen Hardcore-Char nach 21 Stunden und 19 Minuten, allerdings wird er nie erfahren, wer für diese Tat verantwortlich war. Dort, wo Diablo 4 eigentlich verrät, welches Monster oder welcher Boss verantwortlich ist, steht einfach nur »Mörder unbekannt«.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

»Klingt wie ein mysteriöser Mordfall«, scherzt QJustCallMeQ in den Kommentaren und FunkDaddyRabbit antwortet darauf: »Ich wünschte, wir könnten in diesem Spiel ein wenig wie in einer Sandbox spielen, um solchen Unfug im Stil von Scooby-Doo zu veranstalten.«

Leider brauchen die beiden Shaggy, Velma und Daphne gar nicht erst zusammenzutrommeln, denn für diesen Mordfall wird es keine Aufklärung geben. Ist ein HC-Charakter einmal tot, kann man sich nicht mehr mit ihm einloggen. Nicht dass es etwas bringen würde, ein Kampf-Log zum Nachschauen hat Diablo 4 nämlich nicht.

4:58 Path of Exile 2 will Diablo 4 herausfordern – und beginnt mit einem düsteren Intro

Autoplay

Es geht noch schlimmer

FunkDaddyRabbit kann immerhin einen heroischen Heldentod für seinen Charakter erfinden, anders geht es da Reddit-Nutzer No-Baker-7510, der in einem Kommentar beichtet: »Mein HC-Charakter ist in dieser Saison durch die Trainingspuppen gestorben. Ich wusste nicht, dass das passieren kann.«

Da die Trainingspuppen beim Spieler Schaden verursachen können, um die Rüstung und Widerstände zu testen, ist es im Hardcore-Modus auch möglich, daran zu sterben. No-Baker-7510 wollte herausfinden, ob sein Charakter bereit für Qualstufe 4 ist. Diablo 4 gab ihm die recht schmerzhafte Erkenntnis, dass das offenbar nicht der Fall ist.

StevenSmoking hat jedoch ein paar aufmunternde Worte für die beiden: »Gerade rechtzeitig, Path of Exile 2 startet am 6. Dezember.« Diese Woche geht das Action-Rollenspiel auf Steam, Epic, PlayStation und Xbox in den Early Access, wer dabei sein will, muss aber mindestens 30 Euro ausgeben. Was es zu den Supporter Packs von PoE 2 und natürlich auch zum Spiel Wichtiges zu wissen gibt, erfahrt ihr in den Artikeln oben in der Box.