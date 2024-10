»Der Grind war irrsinnig«: Hardcore-Spieler erreicht in Diablo 4 den Gipfel der Level-Leiter in 120 Stunden

Um in Diablo 4 Paragonlevel 300 zu erreichen, ist viel Arbeit nötig.

Mit dem Release von Vessel of Hatred und Season 6 liegt das neue maximale Paragonlevel in Diablo 4 bei 300. Der Grind, um dorthin zu kommen, ist »irrsinnig« findet auch Reddit-Nutzer WisdomX_307504. Doch er scheute sich trotzdem nicht vor der Herausforderung und stellte sich ihr sogar im Hardcore-Modus.

»Ich muss jetzt erst mal Gras berühren«

Das dachte sich zumindest WisdomX nachdem er in 120 Stunden seinen Hardcore-Charakter auf Paragonlevel 300 gebracht hatte. Den finalen Moment hielt er in einem Screenshot fest und teilte ihn im Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist Hardcore? In diesem Spielmodus verliert ihr all euren Fortschritt auf dem jeweiligen Charakter, wnn ihr auch nur einmal sterbt und müsst komplett von vorn beginnen. Es stehen also Dutzende, zum Teil Hunderte Stunden auf dem Spiel.

Wie hat er das gemacht? Natürlich war in erster Linie viel Zeit und höchste Konzentration erforderlich, um es bis zum höchsten Level zu schaffen. Aber auch die neue und überausmächtige Spiritborn-Klasse aus Vessel of Hatred war eine große Hilfe. Konkret der trotz Nerf noch immer extrem starke Evade-Build.

3:47 Diablo 4: Unser Evade Spiritborn fegt die Unterstadt von Kurast in nur 3 Minuten leer

Autoplay

Den spielt WisdomX aber nicht nur, weil er so extrem stark ist, sondern auch, weil es für den »irrsinnigen Grind« laut eigener Aussage einen Build braucht, der einfach Spaß macht.

Übrigens hat der Hardcore-Spieler kein einziges Item von einem anderen Spieler gekauft, sondern das komplette Gear selbst gefarmt, um damit viele, viele Erfahrungen zu sammeln.

Für das Erreichen von Paragonlevel 300 gab es immerhin eine Belohnung von Blizzard: Denn Spielerinnen und Spieler bekommen dann neben einem neuen Titel auch ein Reittier in Form einer weiß-schwarz gescheckten Wildkatze und eine Trophäe für das Mount, den blauen Seelenstein.

Wie viel XP ist denn dieses »viel«?

Die tatsächlichen Zahlen liegen in den Milliarden, allerdings ist eher das Verhältnis spannend, wie sich der XP-Bedarf pro Level steigert. Die Kurve ist zwar nicht ganz so steil wie bei Diablo 2, kann sich aber durchaus sehen lassen, wie WisdomX in einem anderen Reddit-Beitrag zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bis Paragon 243 habt ihr gerade einmal 10 Prozent der erforderlichen Gesamt-XP bis Level 300 gesammelt. Die benötigte XP-Menge von Level 0 bis 284 ist genauso hoch wie die von Level 285 bis 300. Soll heißen, auf »den letzten Metern« bewegt sich der blaue Balken nur quälend langsam nach vorne.

Diablo-Veteranen kennen vermutlich den Spruch »92 ist der halbe Weg bis 99«, womit der enorme XP-Bedarf in den letzten Leveln von Diablo 2 gemeint ist. Diablo 4 ist da ein klein wenig harmloser. Dennoch: Wer das auch noch mit dem stets über einem schwebendem Damoklesschwert namens Hardcore-Modus spielt, muss nicht nur den Grind, sondern auch die Gefahr wirklich lieben.