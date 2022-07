Diablo 4: Wer Beta-Zugang und einen kostenlosen Code möchte, braucht nur ein Tattoo

Blizzard hat eine kuriose Werbeaktion gestartet, bei der eure Liebe zu Diablo (4) unter die Haut geht - und das im wahrsten Sinne des Wortes: Die DiabloHellsInk-Tour verschlägt es auch bald nach Deutschland und Fans können dort nicht nur ein kostenloses Tattoo abstauben, sondern sollen auch garantierten Zugang zur Beta von Diablo 4 bekommen.

Wir verraten euch, was genau hinter DiabloHellsInk steckt und wie ihr teilnehmen beziehungsweise euch bewerben könnt. Vielleicht wart ihr ja schon immer an einem Diablo-Tattoo interessiert, dann ist jetzt möglicherweise der beste Zeitpunkt dafür gekommen.

Alles Wissenswerte zum Release, dem Gameplay, Klassen, Skills und mehr von Diablo 4 haben wir natürlich bereits für euch zusammengefasst. Werft einfach einen Blick in die folgende Übersicht, um euch optimal auf das kommende Rollenspiel vorzubereiten:

Was hat es mit #DiabloHellsInk auf sich?

Bei DiabloHellsInk handelt es sich um eine weltweite Promo-Tour von Blizzard, um für Diablo 4 ein wenig die Werbetrommel zu rühren. Fans der Action-Rollenspiel-Reihe können sich im Zuge der Aktion ein kostenloses Diablo-Tattoo holen. Wie sich jetzt erst herausgestellt hat, bekommen Teilnehmer sogar garantierten Zugang zur Beta und einen Gratis-Spielecode zum Release von Diablo 4 - wie nach dem Start von DiabloHellsInk am 16. Juli 2022 auf sozialen Netzwerken bekannt wurde.

Interessierte Diablo-Fans haben übrigens die Wahl zwischen einem kleinen Flash-Motiv oder einem individuell designten Custom-Tattoo. Für eine Chance auf Letzteres müsst ihr euch allerdings schon im Juni beworben haben. Wie die Tattoos von DiabloHellsInk aussehen können, findet ihr bereits auf Twitter:

Kann ich auch in Deutschland teilnehmen?

Ja, die DiabloHellsInk-Tour macht auch in Deutschland Halt. Genau genommen in Berlin, und zwar am 18. August 2022 im Kabinett Studio. Wohnt ihr in der Nähe oder ist es euch ein kostenloses Tattoo, der Beta-Zugang zu Diablo 4 und einen Code zum Release wert, dann könnt ihr dafür eventuell einen Abstecher nach Berlin einplanen.

Für ein kleines Flash-Motiv müsst ihr lediglich früh genug vor Ort sein und darauf hoffen, dass sich vor dem Tattoo-Studio noch keine zu lange Schlange gebildet hat. Hofft ihr dagegen auf ein Custom-Design, hat sich dafür das Zeitfenster leider schon geschlossen. Bewerbungen dafür wurden nur bis zum 21. Juni 2022 akzeptiert. Tätowierer Matteo Maldenti dürfte für sein Berliner Studio damit schon einen Glücklichen oder eine Glückliche auserkoren haben.

Eine Auswahl an den damit noch verfügbaren Flash-Motiven bekommt ihr hier:

Was ist bisher zur Beta bekannt?

Dass es eine Beta zu Diablo 4 geben wird, ist kein Geheimnis. Im Juni 2022 konnten sich interessierte Fans bereits auf der offiziellen Blizzard-Homepage dafür registrieren. Allerdings gibt es noch keine Informationen zu den Daten oder den Inhalten der Beta.

Vor dem 11. September 2022 dürfte es allerdings noch nicht so weit sein. Zu diesem Termin macht die DiabloHellsInk-Tour ihren letzten Stopp im australischen Sydney und die Teilnehmer dort sollten die Beta natürlich nicht verpassen dürfen.

Dabei handelt es sich aber um bloße Spekulation! Diablo 4 soll irgendwann 2023 erscheinen, ein genaues Release-Datum gibt es aber aktuell nicht. Damit könnte 2022 noch die Beta starten, zwangsläufig gegeben ist das aber nicht. Geduldet euch diesbezüglich also am besten auf eine offizielle Info seitens Blizzard.

Mehr Infos zur Beta-Anmeldung von Diablo 4 erhaltet ihr in unserem Artikel zu dem Thema:

Dürfen wir uns auf Diablo 4 freuen?

