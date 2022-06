Diablo 4: Beta-Anmeldungen möglich? Änderung auf der Webseite macht Hoffung

Schon seitdem von Diablo 4 die Rede ist, kommt auch immer wieder das Thema einer geschlossenen Beta auf. Bereits vor einigen Monaten gab es Verwirrung um die Möglichkeit, sich für eine Beta zu registrieren. Jetzt hat sich wieder etwas getan. Seit dem 12. Juni 2022 hat sich nämlich die offizielle Webseite ein wenig verändert.

Seit neustem prangt direkt auf der Startseite in der Mitte des Bildschirms ein großer roter Knopf. Darauf steht: »Jetzt voranmelden«.

Was passiert, wenn ihr euch anmeldet? Solltet ihr den Knopf drücken, müsst ihr euch mit eurem Battle.net Account einloggen. Danach gibt es eine Nachricht von der Webseite, dass dieser Account in Zukunft für Betas ausgewählt werden kann und über die neusten Informationen zu Diablo 4 benachrichtigt wird.

Was hat das zu bedeuten?

Tatsächlich ist es kein komplettes Novum, sich für zukünftige Betas zu Diablo 4 anmelden zu können. Bereits seit längerem ist genau das möglich. Allerdings beinhaltete diese Registrierung bislang nur eine Anmeldung für den Newsletter, der euch wiederum darüber informiert, sobald eine Beta zu Diablo 4 geplant ist.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Wir können also zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei einräumen, dass die Umstellung auf der Webseite bedeutet, dass eine Beta zu Diablo 4 in den Startlöchern steht. Von offizieller Seite gab es noch keine Bestätigung und über die Rahmendetails eines solchen Beta-Tests ist ebenfalls nichts bekannt.

Was wir wissen ist: Diablo 4 hat laut eines kürzlichen Finanzberichtes von Activision Blizzard einen neuen Meilenstein bei der Entwicklung erreicht und wird aktuell intern getestet. Es wäre also aufgrund des Entwicklungsstandes durchaus denkbar, dass Blizzard demnächst auch externe Kandidaten für einen Beta-Test freischaltet.

Neue Infos beim Xbox Showcase?

Dass ausgerechnet heute, am 12. Juni 2022, die Webseite von Diablo 4 überarbeitet wurde, ist ebenfalls für viele Fans ein merkwürdiger Schritt. Immerhin hat Blizzard bislang keine neue Ankündigung gemacht. Einige Fans halten es aber nicht für einen Zufall. Immerhin findet heute Abend um 19 Uhr das große Xbox Showcase statt. Mehr Infos zu dieser Veranstaltung bekommt ihr hier.

Manche vermuten, dass Diablo 4 dort ebenfalls einen neuen Trailer bekommt und dass hier womöglich sogar das Datum für die geschlossene Beta angekündigt wird. Das Xbox Showcase wäre auch deshalb ein geeigneter Ort, da Microsoft Anfangs des Jahres verkündete, in einem riesigen Deal Activision Blizzard zu übernehmen. Allerdings ist diese Übernahme offiziell noch nicht abgeschlossen.

Was ihr zum aktuellen Stand von Diablo 4 wissen müsst, lest ihr am besten in unserer großen Preview nach:

39 13 Mehr zum Thema Diablo 4: Wie Blizzard sein Action-RPG verändert

Was haltet ihr von dieser Veränderung? Glaubt ihr daran, heute beim Xbox Showcase mehr von Diablo 4 zu sehen und wollt ihr an einer Beta gerne teilnehmen? Schreibt es uns in die Kommentare!