Diablo 4: Was bringen hochauflösende Inhalte und brauche ich die überhaupt?

Hübsch ist Diablo 4 allemal, aber die Option »Hochauflösende Inhalte« verwirrt so manchen.

Seit dem 31. Mai 2023 können Fans bereits ihre Internetleitung glühen lassen und Diablo 4 im Preload herunterladen. Wenn ihr dazugehört, ist euch bestimmt auch folgende Option kurz vor Beginn des Downloads aufgefallen: Hochauflösende Inhalte .

Wir erklären euch, was damit gemeint ist und wie sich diese hochauflösenden Inhalte auf die Optik von Diablo 4 auswirken.

Texturen für 4K und Ultra-Details

Was ist mit hochauflösende Inhalte gemeint? Inhalte ist zugegeben sehr schwammig von Blizzard formuliert, weshalb vor allem PC-Neulinge und Gelegenheitsspieler achselzuckend vor dem Monitor sitzen dürften, wenn sie diese Option sehen. Aber keine Sorge, die Sache ist eigentlich ganz simpel und schnell erklärt:

Bei den hochauflösenden Inhalten handelt es sich um die höchste Detailstufe der Texturen in Diablo 4. Die bekommt ihr aber nur zu Gesicht, wenn ihr in 4K-Auflösung spielt oder euer PC stark genug ist, um die Texturen in der Ultra-Detailstufe zu stemmen.

Beim Download von Diablo 4 werdet ihr ohne erklärenden Kontext vor diese Wahl gestellt.

Wie stark muss mein PC für die hochauflösenden Inhalte sein? Maßgeblich dafür verantwortlich ist die Größe eures Grafikkartenspeichers, kurz VRAM , sowie eures Arbeitsspeichers ( RAM ). Blizzard empfiehlt in den offiziellen Systemanforderungen für das Zocken in 4K stolze 32 GB RAM, damit genügend Platz für die hochauflösenden Inhalte ist.

Unser Technik-Check hat jedoch ergeben, dass bereits 16 GB RAM ausreichen, selbst für die Ultra-Detailstufe bei den Texturen. Viel wichtiger ist hingegen euer VRAM – reicht der nicht aus, müssen die hochauflösenden Inhalte ständig zwischen Arbeits- und Videospeicher hin- und hergeschoben werden, es kommt zu störendem Bildstottern.

Wie groß die optischen Unterschiede zwischen hohen und Ultra-Texturen in Diablo 4 sind, seht ihr in unserem Vergleichsvideo:

4:46 Diablo 4 im Grafikvergleich: So gut sieht die PC-Version auf Niedrig bis Ultra aus

Soll ich die hochauflösenden Inhalte herunterladen?

Ladet die hochauflösenden Inhalte nur herunter, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Ihr besitzt einen 4K-fähigen Monitor. Ihr spielt zwar nicht in 4K, wollt aber unbedingt die Ultra-Detailstufe bei den Texturen aktivieren.

In beiden Fällen sollte eure Grafikkarte über mindestens 10 GB VRAM verfügen, für 4K wird es aber auch damit bereits eng. Alternativ könnt ihr auch zu den Upscalern Nvidia DLSS respektive AMD FSR greifen. Aktiviert ihr diese, wird das Bild intern mit einer geringeren Auflösung berechnet, der Speicherhunger reduziert sich.

Wenn euer System das nicht schafft, gibt es aber ein großes Trostpflaster: Denn durch den Verzicht auf die hochauflösenden Inhalte spart ihr euch knapp die Hälfte des rund 84 GB großen Downloads und müsst nur noch knapp 47 GB herunterladen!