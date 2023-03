Diablo 4 weist euch nochmal drauf hin: Wer Level 20 erreicht, bekommt unverschämt drollige Belohnung

Diablo 4 lockt mit einer unheimlich süßen Belohnung, wenn ihr an der Beta teilnehmt.

Für Diablo-Fans kann das Wochenende nicht früh genug kommen. Am 17. März startet endlich die erste Beta-Phase für Diablo 4, an der so viele Menschen teilnehmen dürfen, wie noch nie zuvor. Am Wochenende danach ist die Beta sogar komplett offen, sodass im Grunde jeder reinschnuppern darf.

Für die meisten Fans ist allein die Aussicht auf ein ganzes Wochenende Diablo 4 schon mehr als lohnenswert. Über zwei Monate vor dem Release wohlgemerkt. Doch Blizzard will offenbar noch weitere Anreize schaffen.

Deshalb erinnert das Studio derzeit auch immer wieder gerne daran, dass nur Beta-Spielerinnen und -Spieler eine unheimlich knuffige Belohnung bekommen. Diesen Wolfswelpen:

Fans lieben den kleinen Babywolf

In den Kommentaren auf YouTube und Reddit lässt das Wolfsjunges Fans von Diablo reihenweise dahinschmelzen. Dabei lieben gerade Diablo-Fans normalerweise eigentlich vor allem düstere und blutige Settings. Offenbar ist aber selbst bei all dem Übel in der Welt von Diablo immer Zeit für den besten Freund des Menschen. Auch Hunde lassen sich im Übrigen in Diablo 4 streicheln.

Wenn auch ihr euer Herz für dieses kuschelige kleine Wesen erwärmen könnt und den Gedanken schätzt, euren kleinen Freund selbst bei Kampf gegen die übelsten Dämonen auf dem Rücken zu tragen - dann müsst ihr auf jeden Fall in der Beta von Diablo 4 vorbeischauen.

So bekommt ihr den Babywolf

Um das Cosmetic einzusacken, reicht eine bloße Teilnahme allerdings nicht aus. Ihr müsst zusätzlich mindestens eine Klasse bis Level 20 hochstufen. Das kann durchaus einiges an Zeit in Anspruch nehmen, rechnet hier mit etwa 4 bis 5 Stunden Spielzeit.

Wenn ihr ganz besonders schnell sein wollt, solltet ihr effektiv grinden. Wie das geht? Haltet euch an folgende Tipps:

Folgt auf jeden Fall der Hauptstory, hier könnt ihr in kurzer Zeit jede Menge Level-Ups abstauben. Wenn euch die Story in der Beta nicht interessiert, könnt ihr sogar die Cutscenes wegklicken. Im fertigen Spiel werdet ihr die Missionen sowieso nochmal spielen müssen.

Erledigt Aktivitäten und Quests, die nicht zu viel Zeit benötigen. Beispielsweise kleinere Nebenaufgaben oder spontane Events in der Open World.

Geht auf gar keinen Fall einfach nur Monster metzeln, das wirft bei weitem nicht genug Erfahrungspunkte ab.

In der Regel sollte aber jede mit ein wenig Zeit ohne größere Probleme Level 20 erreichen können. Die Höchststufe in der Beta liegt übrigens bei 25.