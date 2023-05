Diablo 4: Ihr müsst die Vorgänger nicht gespielt haben, um einzusteigen

Ihr werdet laut Blizzard der Handlung von Diablo 4 auch ohne Vorkenntnisse aus den Vorgängern folgen können.

Diablo 4 ist - wie die Zahl unmissverständlich mitteilt - der vierte Teil einer Serie, die ihren Anfang 1996 nahm. Und auch wenn die Story nie das Highlight der Serie gewesen ist, ist doch so einiges vor dem neuesten Ableger passiert.

Epische Schlachten, bei denen die Menschheit zwischen die Fronten von Himmel und Hölle gerät, abtrünnige Magier, die Nephalem als himmlisch-höllische Retter und der Weltenstein. All das und mehr hat sich vor dem vierten Teil ereignet.

Brauche ich Vorkenntnisse, um Diablo 4 zu genießen?

Nein, laut General Manager Rod Fergusson müsst ihr die Handlung der Vorgänger nicht kennen, um der Geschichte von Diablo 4 zu folgen. So berichtet es gamesradar.

Wir wollen nicht, dass sich potenzielle Spieler vor der Nummer 4 fürchten.

Falls ihr die Geschehnisse rund um die großen Übel und die Zerstörung des Weltensteines dennoch nacherzählt bekommen wollt, nimmt euch GameStar Redakteur Michael Obermeier mit auf eine Reise durch die Lore.

Sponsored 0 Diablo: Was bisher geschah [Anzeige] - Die komplette Hintergrundgeschichte - Die komplette Hintergrundgeschichte

Warum muss ich die Diablo-Lore nicht kennen?

Blizzard setzt hierfür ganz auf die Struktur der Geschichte und wie die Charaktere, die ihr trefft, in ihr auftreten. Denn auch in Diablo 4 spielen Personen wie Lorath Nahr eine gewichtige Rolle. Aber jede Person, die ihr trefft, erzähle euch organisch wichtige Details zu sich und der Welt.

So sollt ihr allzeit verstehen, wer, was, warum tut und welche wichtigsten Ereignisse hierfür verantwortlich gewesen sind. Obendrein erlebt ihr gemeinsam mit Gefährten auch Momente, die euch fulminante Momente der Lore in verschiedener Form verstehen und einordnen lassen.

Aber: Natürlich gilt wie immer bei langlaufenden Geschichten mit dutzenden Charakteren, dass ihr persönlich mitunter weit mehr aus dem Titel und seiner Welt holen könnt, wenn ihr die Vorgänger und vielleicht sogar noch Lore darum zu kennt.

Allerdings solltet ihr, wenn Blizzard Recht behält, niemals das Gefühl bekommen, in Sachen Atmosphäre und Handlung als Neuling benachteiligt zu sein.

Was denkt ihr? Ihr kennt bisher zwar nur das erste Gebiet, aber auch da treten ja bereits vertraute Charaktere auf und es fallen für die Serie bedeutungsschwangere Namen. Kanntet ihr sie alle oder seid ihr sogar komplett ohne Vorwissen in die Betas gegangen? Habt ihr alles verstanden oder fühltet ihr euch irgendwo im Regen stehen gelassen? Schreibt uns eure Gedanken zu diesem Thema doch gerne in die Kommentare!