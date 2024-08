Diablo 4 macht die seltensten Items in Season 5 wieder unerhört mächtig

Mit Season 5 sollen Uniques endlich wieder über allen anderen Items thronen, egal wie umfänglich ihr sie aufwertet.

Endlich wieder das Item-System auf Vordermann bringen, das war das große Ziel von Season 4. Deshalb war es auch die erste Season seit dem Release von Diablo 4, die kein zeitlich begrenztes Thema mitbrachte, sondern einfach den Loot grundsätzlich überarbeitete.

Bei den meisten Leuten kam das neue Loot- und Crafting-System gut an – allerdings brachte es auch Nachteile mit sich. Durch das neue Härten und Vollenden konnten Legendaries derart optimiert werden, dass sie viele einzigartige Items ausstachen.

In Season 5 soll sich das Blatt wieder wenden! In einem neuen Entwicklervideo zu Season 5 ist unter anderem die Rede davon, dass Uniques ordentlich gebufft werden.

9:25 Diablo 4: Das erwartet euch in Season 5

Neue und mächtigere Uniques

Zur Erinnerung: Einzigartige Gegenstände sind in der Rangfolge der Items eigentlich ganz oben anzusiedeln. Es handelt sich um die theoretisch mächtigsten Objekte, die ihr finden könnt, und sie sollen für sich genommen einen ganzen Build prägen können.

Allerdings gerieten sie eben aufgrund der neuen Möglichkeiten für legendäre Gegenstände während Season 4 ein wenig ins Hintertreffen. Jetzt werden sie wieder an die Spitze gesetzt – zumindest in der Theorie. So soll das klappen:

Sämtliche einzigartige Gegenstände wurden überarbeitet.

Die Uniques sollen die beste Wahl für die Fähigkeiten sein, die sie verstärken.

Die vorhandenen Affixe sollen selbst gehärtete Affixe übertreffen.

Die Werte sind zufällig, die Affixe richten sich aber perfekt auf den einzigartigen Aspekt aus.

Über-einzigartige Gegenstände heißen mit Season 5 mythische einzigartige Gegenstände und bekommen eine lila Färbung.

Wie alle Überarbeitungen im Detail aussehen, wird am 1. August um 22 Uhr zusammen mit den Patch Notes von Season 5 enthüllt. Wir wissen aber immerhin jetzt schon, dass es zusätzlich über 50 neue einzigartige und legendäre Gegenstände geben wird und die auch nach dem Ende von Season 5 erhalten bleiben.

Diese Waffen wurden in der Hölle selbst geschmiedet und sollen neue Fähigkeiten mitbringen, die diesen höllischen Ursprung widerspiegeln.

Wir wissen bereits, dass Season 5 dieses Mal ein wenig kürzer laufen wird. Da bereits am 8. Oktober das erste Addon Vessel of Hatred erscheint, ist die Saison der Höllenhorden zu diesem Zeitpunkt schon wieder vorbei. Was euch in Vessel of Hatred erwartet, könnt ihr in der oben verlinkten Preview nachlesen. Wir konnten das Addon samt neuer Klasse bereits stundenlang ausprobieren!