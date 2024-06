Diablo 4: Season 5 bringt neuen Horde-Modus, öffnet Waffenwahl aller Klassen und mehr – alle Infos und Starttermin

Wie geht es mit Diablo 4 weiter? Blizzard hat in einer neuen Ausgabe des Formats Campfire Chat jetzt die kommende Season 5 enthüllt – und man hat vor dem Release des Addons Vessel of Hatred am 8. Oktober noch mächtig viel vor!

Wir fassen hier zusammen, was euch in der (noch namenlosen) Season 5 erwartet und wann ihr losspielen könnt.

Release von Season 5 und PTR-Start

Der Test-Server (PTR), auf dem ihr die neuen Inhalte und Verbesserungen von Season 5 vorab ausprobieren könnt, geht am 25. Juni online. Die PRT-Phase endet am 2. Juli. PTR ist nur für PC via Battle.net nutzbar und nicht auf anderen Plattformen.

Der offizielle Release-Termin von Season 5 in Diablo 4 ist der 6. August 2024.

Die Season läuft dann bis zum Start von Vessel of Hatred, wird also ein wenig kürzer ausfallen als gewohnt. Parallel zum Addon-Launch beginnt Season 6 am 8. Oktober 2024.

Neues Endgame: Infernal Hordes

Eine der größten Neuerungen von Season 5 ist der Modus Infernal Hordes im Roguelike-Stil.

Die Story führt uns zunächst zurück in die Hölle, wo eine neue Quest-Reihe wartet. Ist diese geschafft, dürft ihr euch mit den infernalen Horden anlegen: Dieser neue Horde-Modus hetzt euch endlose Gegnerwellen auf den Hals.

Das Motto von Season 5 lautet »Rückkehr zur Hölle«. Und genau dorthin führt die neue Quest, die ans Ende der Hauptstory anknüpft. Danach geht's in den Horde-Modus (hier im Bild).

Nach jedem Angriff dürft euch einen von drei »Infernal Offers« aussuchen, die je einen mächtigen Buff und zugleich einen fiesen Malus enthalten. Wer lang genug durchhält, erlebt eine schöne Reminiszenz an Diablo 2!

Mehr Waffenauswahl für alle Klassen

Eine weiter tiefgehende Änderung betrifft die Klassen und welche Ausrüstung sie benutzen können: Mit Season 5 wächst die Auswahl der verfügbaren Waffen für jede Klasse.

So ist es für die Sorcerer-Klasse zum Beispiel erstmals möglich, auch einhändige Schwerter und Streitkolben zu führen, die zuvor tabu waren.

Massenhaft neue Gegenstände

Blizzards Community Manager Adam Fletcher verrät, dass es über 50 neue legendäre und einzigartige Items in Season 5 geben wird. Damit soll der Loot-Pool wieder deutlich spannender und abwechslungsreicher werden.

Hier ein Vorgeschmack:

Einige der frischen Gegenstände wird es zum Beispiel als Beute im neuen Modus Infernal Hordes (siehe oben) geben. Besonders der Totenbeschwörer profitiert und bekommt neue Movement-Optionen und zusätzliche Fähigkeiten für Diener.

Weitere Verbesserungen im Schnelldurchlauf:

Spieler müssen keine Siegel mehr erstellen, um die Bestie im Eis zu beschwören.

Endgame-Bosse können ohne Dungeon-Reset wieder beschworen werden

Buffs für den Druiden (Gefährten) und den Zauberer (Ketteblitz) sind geplant

Der Multiplayer The Pit wird noch vor Season 5 ein Update erhalten

Uber-Uniques stellen künftig eine eigene Raritätsstufe dar

Auto-Pin für neue Quests wird hinzugefügt

Treasure Goblins verbessert

Eine komplette Übersicht mit sämtlichen Neuerungen im PTR von Season 5 sowie jeden einzelnen Buff oder Nerf findet ihr auf der offiziellen Blizzard-Seite.

Es sieht also ganz so aus, als würde Diablo 4 noch vor dem großen Addon im Herbst nochmal richtig Gas geben! Was haltet ihr vom Reveal und auf welches Feature aus Season 5 freut ihr euch besonders? Schreibt uns eure Meinung zu den neuen Inhalten in Diablo 4 unten in die Kommentare!