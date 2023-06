Diablo 4: Blizzard arbeitet jetzt schon an zwei Erweiterungen

Rod Fergusson freut sich, denn mit Diablo 4 ist noch lange nicht Schluss.

Seit dem 1. Juni 2023 können sich dank des Early Access bereits die ersten Spielerinnen und Spieler durch Sanktuario schnetzeln. Auch unser XXL-Test bestätigt: An Inhalten mangelt es Diablo 4 nicht. Wie es aussieht, war es das aber noch nicht. Neben neuen Seasons wird seitens Blizzard nämlich bereits an zwei Erweiterungen gearbeitet.

Was wissen wir bereits?

Schrecklich viele Informationen haben wir noch nicht. In einem Interview mit Kinda Funny Games gab der leitende Entwickler Rod Fergusson bekannt, dass man parallel zu neuen Seasons an zwei Erweiterungen für Diablo 4 arbeite. Während die Entwicklung am ersten DLC bereits läuft, fängt man mit den Arbeiten am zweiten gerade erst an.

Hier könnt ihr euch das gesamte Interview anschauen:

Da Diablo 4 die Spielerinnen und Spieler im Optimalfall für mehrere Jahre fesseln soll, müssen möglichst konstant neue Inhalte erscheinen, daher ergibt es auf jeden Fall Sinn, in naher Zukunft neben den regulären Seasons auch DLCs zu veröffentlichen.

Wann die erste Erweiterung erscheint und was sie kosten soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, genauso wenig wie Informationen über die Inhalte oder ob es danach noch weitere DLCs geben wird.

Das nächste wichtige Datum für Diablo 4 ist der 6. Juni 2023. Denn dann öffnet sich für alle Spielerinnen und Spieler das Tor zur Hölle, nicht mehr nur für Early-Access-User. Falls ihr noch nicht auf den finalen Release vorbereitet seid, findet ihr bei uns natürlich die perfekten Artikel zum Thema.

Zum Beispiel haben wir einen ausführlichen Guide, wie ihr auch aus dem schwächsten PC die maximale Leistung herausholt, um euren Urlaub in Sanktuario zu perfektionieren. Auch unseren Begriffe-Guide können wir euch ans Herz legen, damit ihr Unbekanntes nicht erst während des Spielens nachschlagen müsst.

