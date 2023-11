Blinder Spieler erreicht Level 100 im Hardcore Modus von Diablo 4

Trotz seines Handicaps hat sich Tyleniphe erfolgreich dem Schrecken in Diablo 4 entgegengestellt.

Der Diablo-4 Spieler Tyleniphe hat Level 100 mit seinem Hardcore-Charakter erreicht. Ja und? , mag sich jetzt vielleicht manch einer von euch fragen. GameStar vermeldet dies ja üblicherweise nicht bei Jedem. Tyleniphe ist blind und ist noch längst nicht am Ende seiner Reise durch Sanktuario.

Meilenstein geschafft!

Im obigen kurzen Clip auf Twitch könnt ihr den Moment der Freunde miterleben, in dem Tyleniphe Stufe 100 erreicht hat.

Mit einem Post auf X, einst Twitter, bedankt er sich bei der Community und bei Blizzard:

Was für eine Reise, was für eine Erfahrung. Danke an alle, die mir mit Rat geholfen oder mich angespornt haben. Eine blinde Person kann Herausfordern überwinden, solange es Möglichkeiten gibt. Danke hierfür an Blizzard! Die Diablo-4-Community ist mehr als unterstützend, mehr als nur liebevoll, sie ist einfach großartig.

Ist Tyleniphe komplett blind? Unsere Kollegen von MeinMMO haben hierzu bereits recherchiert. In den sozialen Medien beantwortete er einem anderen User diese Frage. Er könne zwar große Helligkeitsunterschiede wahrnehmen, wie zum Beispiel, ob draußen die Sonne scheint oder nicht, aber beim Spielen setze er allein auf Audiohinweise und – falls verfügbar – auf Barrierefreiheitseinstellungen.

Wie ist das möglich für Blinde? Auch hierzu hat der Neu-Level100-HCler einiges in Kommentaren verraten: Abseits des Vorlesens von Texten, Hinweisen oder der Benennung von anvisierten Kreaturen, ist es vor allem eines, Erfahrung. Ein Freund von ihm habe zum Training als Übersetzer von allem Visuellen fungiert. So hat er gelernt, allein aus Kontext und auf Grundlage von Sound derart erfolgreich zu spielen.

Einen Eindruck, welch Chaos für herkömmliche Ohren auf ihn einbricht, gewinnt ihr durch den obigen Clip.

Nicht der erste und wohl auch nicht der letzte Erfolg

Dabei ist der Olymp auf dem Hardcore-Realm längst nicht die einzige Gaming-Heldentat von Tyleniphe. Er hat bereits vor einigen Wochen - siehe auch MeinMMO oben - Uber-Lilith besiegt.

Die Reise geht weiter: Auch wenn manch einer meinen könnte Job done , ist Tyleniphe noch längst nicht am Ende. Er ist laut seinem Post auf X fest entschlossen weiterzumachen. Die nächste Herausforderung werden ab dem 5. Dezember die neuen Dungeons des Events Abattoir of Zir sein. Auf diese - laut Blizzard bisher größte Herausforderung in Diablo 4 - will er sich nun vorbereiten.

Kennt ihr selbst noch weitere Spiele, die über eine ausgezeichnete Unterstützung für Spieler mit Handicap verfügen und durch eine besonders hohe Barrierefreiheit glänzen? Oder habt ihr bereits bei anderen Titeln solch schöne Geschichte gehört oder sie sogar aktiv begleitet? Schreibt uns eure positivsten Erlebnisse und Erfahrungen zu diesem Thema gerne in die Kommentare!