Diablo 4: Eine wichtige Neuerung aus Season 1 wird dauerhaft erhalten bleiben

Gewöhnt euch an diese Fratze, sie bleibt Diablo 4 wohl erhalten.

Diablo 4 steckt mitten in seiner ersten Saison und die nächste leuchtet bereits am Horizont. Mit diesen Seasons bringt das Action-Spiel stets auch exklusive saisonale Inhalte, die den Diablo-Alltag ein wenig aufpeppen sollen. Beispielsweise könnt ihr aktuell in Sanktuario boshafte Herzen sammeln für noch mehr Macht und in Season 2 erwarten euch dann unheimliche Vampirkräfte.

Auch wenn diese Features nicht von Dauer sind, sprach Blizzard bereits darüber, dass vereinzelte Neuerungen auch erhalten bleiben könnten. Jetzt hat Community Director Adam Fletcher auf X (ehemals Twitter) tatsächlich enthüllt, dass ihr euch nach dem Ende von Season 1 nicht von allen Features verabschieden müsst.

Der neue Bossgegner Varshan bleibt nämlich verfügbar.

Bossgegner sind für die Ewigkeit

Demnach wird Varshan auch nach dem Ende von Season 1 im Oktober 2023 auftreten und lässt sich dann von euch bezwingen. Der Boss wird also in den Eternal Realm übernommen und damit ins Grundspiel von Diablo 4 integriert.

Spannend wird hier vor allem zu sehen, wie eine derartige Übernahme in diesem Fall abläuft. Eigentlich taucht der Boss in Season 1 nämlich ausnahmslos in boshaften Tunneln auf und muss aktiv mit der Hilfe eines Season-Items beschworen werden. Er tritt außerdem als Teil der Saison-Quest in Erscheinung.

Weder die Tunnel noch die Quest werden jedoch übernommen. Demnach muss Blizzard eine neue Heimat für Varshan finden. Womöglich taucht er dann als Bossgegner am Ende bestimmter Dungeons auf.

Auch künftige Bosse könnten bleiben

Offenbar plant Blizzard gerade allgemein, neue Bossgegner immer auch nach der jeweiligen Season beizubehalten. Zumindest kam Franchise Manager Rod Fergusson in unserem Interview auf der gamescom darauf zu sprechen und merkte an, dass die fünf neuen Bossgegner auch langfristig bestehen bleiben könnten.

Was wir in einer Season machen sind kleine, unterhaltsame Momente, die einen drei Monate lang beschäftigen. Wir achten aber auch darauf, was hängen bleibt und was den Spielern Spaß macht. Das sind die Sachen, die bleiben können und Teil vom Eternal Realm werden. So Sachen wie die fünf neuen Bosse aus Season, bei denen wir glauben, dass sie bei uns bleiben. - Rod Fergusson

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Was ist eure Meinung dazu: Freut ihr euch darüber, derartige Season-Boss auch nach der Saison noch plattwalzen zu können, oder gibt es andere Features, die euch lieber gewesen wären? Was erhofft ihr euch von Season 2 und Season 3 von Diablo 4? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare - wir sind auf eure Meinung gespannt!