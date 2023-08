Diablo 4: Mit Season 3 kommen auch Ranglisten, doch das Warten hat kuriose Gründe

Die Rangliste soll kommen, aber bis dahin dauert es noch.

Eigentlich gehören Ranglisten schon seit Diablo 2 dazu, doch Diablo 4 verzichtete zum Release komplett auf dieses Feature. Im Interview mit Michael Graf auf der gamescom kam Franchise Manager Rod Fergusson auf zukünftige Inhalte zu sprechen und ging dabei auch auf die Integration einer Rangliste ein.

Im Gespräch erklärte Fergusson, dass die Ladder aktuell für Season 3 geplant ist. Also weit in der Zukunft, immerhin läuft die erste Season gerade mal seit einem Monat und hat noch zwei weitere vor sich, bevor es mit der erst kürzlich enthüllten Season of Blood am 17. Oktober weitergeht. Diese Season läuft voraussichtlich ebenfalls drei Monate.

Demnach wird es noch circa fünf Monate dauern, bevor eine Ladder überhaupt eine Option wird. Im Januar 2024 wäre es dann soweit. Und diese Zeit kann Blizzard gut gebrauchen, denn der Grund für diese Verzögerung kling etwas kurios.

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Die Balance soll stimmen

Wenn es etwas gibt, wofür die Community Blizzard seit Release und besonders seit dem etwas verkorksten Season 1 Patch kritisiert, dann ist das die Klassenbalance. Im Vergleich zu vielen anderen Klassen sind beispielsweise Zauberin und Barbar notorische underperformer. Zumindest, wenn wir uns das aller höchste Niveau ansehen.

Doch diese Balance zwischen den Klassen soll laut Fergusson erst einmal erreicht werden, bevor eine kompetitive Rangliste verfügbar gemacht wird.

Wir wussten zum Launch, dass Ranglisten bei diesen Spielen wichtig sind. Aber wir wollten sicherstellen, dass wir das richtig machen und dass wir die Balance sicher in der Hand haben. Denn was diese Leitern herausstellen, ist, welche Builds die ultimativen Builds sind, weil sie Platz eins auf allen Ranglisten sind. Wir haben also etwas Zeit gebraucht, um das Spiel zu stabilisieren.

Demnach besteht die Hoffnung, dass in fünf Monaten Blizzard die Balance unter Kontrolle bekommt. Kurios ist diese Aussage nur deshalb, da eigentlich nie verhindert werden kann, dass ein Build sich hervortut. Zumal auch ohne die Ranglisten schon offensichtlich war, dass die Balance nicht zusammenpasst.

Aber womöglich hat Blizzard ja einen Plan, wie es in Zukunft anders aussehen könnte.

Was denkt ihr darüber? Haltet ihr es für ausgeschlossen, dass Diablo 4 bis zum Release der Ranglisten die Klassenbalance noch in den Griff bekommt oder glaubt ihr daran, dass fünf Monate Vorlaufzeit den Entwicklerinnen und Entwicklern reichen könnte? Hättet ihr euch die Ranglisten zu Release gewünscht? Schreibt uns alle eure Gedanken dazu in die Kommentar!