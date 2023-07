Diablo 4: Zwei Nekromanten gelingt als erstes eine der größten Hardcore-Herausforderungen

Zwei Nekromanten haben sich vor Season 1 an eine der größten Herausforderungen im Spiel gewagt.

Bevor Season 1 neue Inhalte für Diablo 4 bringt, üben sich manche Spielerinnen und Spieler darin, die größten bisherigen Herausforderungen zu meistern. Wohl zum ersten Mal berichten nun zwei Nekromanten davon, ein besonders schwieriges Unterfangen gemeistert zu haben.

Die ersten Großmeister?

Wie Wowhead berichtet, sind Alalon und Riise die Ersten, die in Diablo 4 ein Alptraumdungeon der Stufe 100 im Hardcore-Modus bezwingen. Von ihrer Errungenschaft berichtete Alalon auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was macht das so besonders? Alptraumdungeons sind an sich schon eine große Herausforderung. Durch zufällige Modifikatoren werden die Gegner und das Überleben im Dungeon noch einmal deutlich schwieriger.

Stufe 100 ist dabei die schwierigste. Da die beiden Nekromanten zusätzlich im Hardcore-Modus gespielt haben, durften sie sich außerdem gar keine Fehler leisten, da ein Tod den Verlust des ganzen Charakters zu Folge gehabt hätte.

Unter seinem Twitterpost erklärt Alalon, was ihn dazu gebracht hat, diese besonders schwere Aufgabe anzugehen. Grund sei etwa unter anderem der baldige Start von Season 1, bei dem man sowieso einen neuen Charakter anfangen sollte:

Eigentlich war es ein bisschen eine Selbstmord-Mission, denn bald fangen ja die Seasons an und der Statuen-Wettbewerb ist vorbei. Wir wollten es einfach versuchen. [...] Alalon

Am Ende hätte man einfach Glück gehabt, so schreibt er in einem weiteren Kommentar. Beide Spieler dürfen sich nun mit dem äußerst seltenen Titel Grandmaster schmücken, zumindest bis sie einen saisonalen Charakter anfangen. Wären die beiden bei ihrem Versuch gestorben, hätte das aber schwere Konsequenzen für Season 1 zur Folge gehabt.

Habt ihr auch schon einen Charakter auf Level 100 gebracht und seid im Endgame unterwegs? Wie schwierig findet ihr die Alptraumdungeons, und was ist euer Lieblingsbuild für diese? Würdet ihr ein solches Dungeon auch im Hardcore-Modus ausprobieren, oder wäre euch das zu risikoreich? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!