Diablo 4 zieht beim Totenbeschwörer die Notbremse, weil er »das Spiel kaputtmacht«

Ja, diese gelben Blobs sind gestapelte Schadenszahlen von einer Blutlanze.

Fans des Totenbeschwörers in Diablo 4 haben es gerade echt nicht leicht: Nicht nur sind klassische Beschwörer-Builds viel zu schwach, jetzt hat Entwickler Blizzard auch noch einen der schwächeren Nekro-Skills weiter generft, weil dieser angeblich so mächtig gewesen sein soll, dass er das Spiel zerstört.

Warum die Blutlanze gestoppt werden musste

In der aktuellen Rangliste der besten Builds für Diablo 4 rangiert die Blutlanze momentan ganz weit unten, hohe Albtraumdungeon-Stufen lassen sich hiermit also nicht ohne Weiteres erreichen. Trotzdem hat Blizzard mit dem neuen Patch 1.0.4 die Notbremse gezogen und die Fertigkeit vorübergehend geschwächt.

Genauer geht es um die Talente und Aspekte, durch die die Blutlanze erst ihre volle Kraft entfalten kann. Sobald ihr diese aktiviert habt, kann die Fertigkeit nämlich sehr viele Feinde durchbohren und zusätzliche Blutlanzen beschwören. Welche Builds unsere GameStar-Autoren empfehlen und wie genervt ein Endgame-Spieler von Blizzards ständigen Nerfs ist, erfahrt ihr bei GameStar Plus:

Zwar war der ausgeteilte Schaden nicht überwältigend, wenn sich der Bildschirm mit lauter Blutlanzen füllt - für viele PCs waren die Effekte aber einfach zu viel. Nicht nur der PC des Totenbeschwörer-Spielers wurde so in die Knie gezwungen, sondern auch die von Spielern in der Nähe. Spieler berichten von Rucklern, Abstürzen und sogar Bluescreens, wenn ein Totenbeschwörer mit Blutlanze unterwegs ist.

Übrigens können auch gewisse andere Builds das Spiel fast zum Absturz führen, wie etwa unsere Zauberin:

1:43 Diablo 4 - Unsere Zauberin ist so mächtig, dass sie das Spiel fast zum Absturz bringt

Beim Nekro ist es gerade aber besonders schlimm. Deshalb wurden folgende Änderungen temporär vorgenommen:

Verbesserte Blutlanze kann nur noch 10 Feinde statt unendlich viele durchdringen.

kann nur noch 10 Feinde statt unendlich viele durchdringen. Aspekt des hungrigen Blutes feuert nun drei Blutlanzen ab, statt eine prozentuale Chance auf zusätzliche Blutlanzen nach einem Treffer zu gewähren.

Blizzard kommentierte die Änderung wie folgt:

Das ist in der Tat ein Nerf für die Blutlanze, aber die Blutlanze war so gut für Nekromanten, dass sie das Spiel zum Absturz gebracht hat.

Laut den Entwicklern ist diese Anpassung aber nur vorübergehend, während nach einer langfristigen Lösung gesucht wird. Blizzard vermutet, dass diese zum Start von Season 1 in Diablo 4 am 20. Juli 2023 oder kurze Zeit später bereitstehen wird.