Diablo 4 bekommt kurz vor der Open Beta den ersten Patch: Das soll sich ändern

Diablo 4 hat einen zwar kleinen aber wichtigen Patch bekommen.

Diablo 4 geht an diesem Wochenende in seine zweite Beta-Runde. Diesmal darf jeder rein, der sich für das Spiel interessiert. Das wird natürlich nochmal ein riesiger Stresstest für die Server und Blizzard bringt sich nun dafür in Stellung.

Die erste Maßnahme ist ein neuer Patch, der ab sofort aufgespielt wird. Der Patch geht dabei einige der größten Probleme aus der offenen Beta an. Wir haben alle Infos aus den Patch Notes für euch hier gesammelt und erklären ihre Auswirkung.

Das steckt in den Patch Notes

Es handelt sich zwar um einen verhältnismäßig kleinen Patch für Diablo 4, der nur ein paar MB groß ist und damit ruckzuck runtergeladen wird. Falls ihr Diablo 4 jetzt erst runterladet, ist er womöglich sogar schon integriert. Das sind die kompletten Änderungen:

Ashava Spawn-Zeit: Der Weltboss hat sich in der geschlossenen Beta ein wenig zu rar gemacht und ist erst eine Stunde später aufgetaucht. Das soll der Patch beheben. Die Spawn-Zeiten für die Open Beta sind: Samstag, 25. März: 18 Uhr und 20 Uhr Sonntag, 26. März: 7 Uhr und 10 Uhr

Der Weltboss hat sich in der geschlossenen Beta ein wenig zu rar gemacht und ist erst eine Stunde später aufgetaucht. Das soll der Patch beheben. Die Spawn-Zeiten für die Open Beta sind:

16:43 Diablo 4: Wir besiegen Weltboss Ashava und ernten eine massive Loot-Explosion

Warteschlangen: Blizzard hat nicht nur die Anzeige optimiert, damit klarer ist, wie lange ihr noch in der Warteschlange steckt. Die Zeiten sollen auch verbessert , also wohl verkürzt, worden sein. Allerdings solltet ihr bedenken, dass der Andrang in der Open Beta noch größer sein wird und nicht garantiert ist, dass ihr weniger warten müsst.

Blizzard hat nicht nur die Anzeige optimiert, damit klarer ist, wie lange ihr noch in der Warteschlange steckt. Die Zeiten sollen auch , also wohl verkürzt, worden sein. Allerdings solltet ihr bedenken, dass der Andrang in der Open Beta noch größer sein wird und nicht garantiert ist, dass ihr weniger warten müsst. Blockierte Quest: Die In Her Wake -Quest konnte dazu führen, dass Spielerinnen und Spieler sich nicht mehr bewegen können. Das wurde behoben.

Die -Quest konnte dazu führen, dass Spielerinnen und Spieler sich nicht mehr bewegen können. Das wurde behoben. Wieder hohe Texturen mit 16 GB RAM: Bei diesem Fix sollte vor allem die Performance optimiert werden, da es in der Beta mit hohen Texturen zu Speicher-Überlauf kommen konnte. Damit müsste nun also Schluss sein. Lest dazu auch unseren Performance-Guide.

Bei diesem Fix sollte vor allem die Performance optimiert werden, da es in der Beta mit hohen Texturen zu Speicher-Überlauf kommen konnte. Damit müsste nun also Schluss sein. Lest dazu auch unseren Performance-Guide. UI Verbesserung: Es konnte zu einer falschen Darstellung von abgeschlossenen Herausforderungen kommen, die dann als Nicht begonnen markiert waren.

Es konnte zu einer falschen Darstellung von abgeschlossenen Herausforderungen kommen, die dann als markiert waren. Weniger Crashes: Es wurden auch zahlreiche Fehler gefixt, die zu einem Crash geführt haben. Das erfreut, immerhin bedeuteten diese Ausfälle, gelegentlich wieder in die Warteschlange zu treten.

Außerdem wurde noch ein Bug gefixt, der auf den Konsolen den Einstieg eines zweiten Spielers im Couch-Koop verhinderte. Allgemein solltet ihr aber natürlich auch jetzt noch nicht davon ausgehen, in der Beta am Wochenende gar keine Probleme zu haben.

Immerhin ist das Spiel noch nicht erschienen und bis zum Release am 6. Juni 2023 wird Blizzard noch viele kleine Fehlerchen ausbügeln. Und danach wahrscheinlich auch.