Diablo 4: Der neueste Patch 1.1.1 versteckt acht geheime Änderungen vor euch

In Patch 1.1.1 hat Blizzard einige Änderungen vor euch versteckt.

Mit Patch 1.1.1 hat Blizzard es geschafft, die zuvor miese Stimmung in der Community in eine ganz andere Richtung zu drehen. Viele Fans jubelten, die Entwickler würden nun endlich auf das Feedback im Netz hören und hätten mit dem Update einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan.

Wer noch nicht weiß, was geändert wurde: Patch 1.1.1 stärkte unter anderem Barbaren und Zauberer, packte mehr Gegner in Albtraumdungeons und Höllenfluten und erhöhte die Droprate von Legendaries bei Schatzgoblins und Dungeonbossen. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr hier nachlesen.

Doch da ist noch mehr…

Das ist aber noch nicht alles. Denn im neuen Patch haben sich auch einige geheime Änderungen versteckt, die Blizzard nicht offen in den Patchnotes kommuniziert hat. Wir haben die wichtigsten für euch herausgesucht:

Das 5. Upgrade für eure Kiste kostet nun 400.000 Gold.

Das Verzauberungs-Prioritäten-System beim Okkultisten wurde entfernt. Manche Rüstungsteile hatten zuvor eine Garantie auf bestimmte Affixe.

Beim Item Botschaft Hakans wurde offenbar ein falscher Statuswert ersetzt. Statt dem nicht physischen Schaden wurde der Ult-Schaden mit einer Cooldown-Verringerung versehen.

wurde offenbar ein falscher Statuswert ersetzt. Statt dem nicht physischen Schaden wurde der Ult-Schaden mit einer Cooldown-Verringerung versehen. Boshafte Barbier Herzen sind jetzt extrem mächtig und funktionieren mit nahezu allen Fähigkeiten.

sind jetzt extrem mächtig und funktionieren mit nahezu allen Fähigkeiten. Köder-Herzen beim Jäger locken Gegner nicht mehr an.

Der Aspekt des Alpha für Druiden ist jetzt multiplikativ.

für Druiden ist jetzt multiplikativ. Durch die höhere Gegnerdichte in Dungeons liegt die Levelgeschwindigkeit um 20-30 Prozent höher.

Obwohl die Patchnotes ankündigten, den Dungeonbossen mehr Gesundheit zu verpassen, wurden sie scheinbar nicht gebufft. Ob das ein Bug ist, ist aktuell unklar.

Ganz sicher ein Bug dürfte das nicht richtig funktionierende Item Verwegenheit sein. Dessen Barrieren-Effekt ist nun auf das Basis-Leben beschränkt. Die Änderung wurde aber ebenfalls nicht in den Patchnotes bekanntgegeben.

Am interessantesten dürften für viele Spieler vor allem die Änderungen beim Okkultisten und am Barbier-Herz sein.

Schluss damit, Blizzard!

Nicht alle dieser geheimen Änderungen finden die Fans gut. Auf Reddit schreiben einige, Blizzard solle endlich aufhören, heimlich weitere Änderungen vorzunehmen, die nicht in den Patchnotes vermerkt sind. Zwar seien manche der Änderungen ja gut und sinnvoll, trotzdem wäre es wünschenswert, wenn die Entwickler offen kommunizierten, was genau sie mit einem Update verändert hätten.

Schon beim letzten Update 1.1.0 hatte es undokumentierte Änderungen gegeben, so war etwa der Reset-Knopf für Dungeons still und heimlich zurückgekehrt.

Was haltet ihr von geheimen Änderungen in Diablo 4? Findet ihr es cool, hin und wieder auf Dinge zu stoßen, die nicht in den Patchnotes stehen, oder denkt ihr, die Entwickler sollten lieber offen und ehrlich bis ins letzte Detail sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!