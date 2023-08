Auch der Totenbeschwörer freut sich über manche Änderung von Patch 1.1.1, er zeigt es nur nicht.

Nach dem unbeliebten Patch 1.1.0 schlugen manche Fans von Diablo 4 fast schon apokalyptische Töne an: Das Update hätte das Spiel ruiniert , hieß es sogar. Nachdem die Entwickler schließlich versprachen, einen solchen Patch nie wieder zu veröffentlichten, ging es gestern nun mit dem nächsten großen Patch weiter. Und der sorgt fast schon überraschenderweise für eine Menge Begeisterung.

Was ändert Patch 1.1.1?

In dem Update stecken jede Menge größerer und kleinerer Neuerungen, Bug-Fixes und Balance-Änderungen. Hier sind einige der wichtigsten Punkte:

Barbaren und Zauberer werden gestärkt.

Schatzgoblins und Dungeonbosse lassen ab einer bestimmten Stufe garantiert Legendaries fallen.

In Albtraumdungeons und Höllenfluten warten mehr Gegner auf euch.

Ihr dürft wieder schneller aus Dungeons herausteleportieren.

Es gibt mehr Platz für Items und Elixiere.

55:29 Muss Diablo 4 Angst vor Path of Exile 2 haben? - mit Jessirocks

Was sagen die Fans zu Patch 1.1.1?

Während die ersten Reaktionen auf die Patch Notes noch gemischt ausfielen, freuen sich viele Fans nach dem ersten Spielen mit Patch 1.1.1 über viele Änderungen. So schreibt etwa Endgame Addict auf Twitter (beziehungsweise X):

Viele großartige Änderungen! Liebe den neuen Truhen-Tab, die höhere Monster-Dichte und die stärkeren Bosse. [...] Das Paragon Board des Zauberers ist jetzt viel besser. Schatzgoblins sind auch besser. Jede Veränderung in diesem Patch war ein Schritt in die richtige Richtung.

Auch auf Reddit fällt vielen Spielerinnen und Spielern die höhere Monsterdichte auf. So schreibt etwa AlmostProGaming:

Heilige Hölle, die neue [Monster-]Dichte in Albtraum-Dungeons ist großartig. Ich habe für eine Stunde gespielt und liebe es. Ich wünschte zwar, sie hätten die Änderungen bei Erfahrungspunkten rückgängig gemacht [...], aber insgesamt ist es meiner Meinung nach ein Gewinn.

Für ähnliche Begeisterung sorgen auch die Höllenfluten, die ebenfalls von mehr Monstern und garantierten Legendaries bei Schatzgoblins profitieren. Emotional_Engine9 verfasst hierzu einen längeren Post:

Bisher sind die neuen Höllenfluten von Patch 1.1.1 großartig. Ich habe die [Monster-]Dichte und die Glut-Droprate genossen. [...] Es zwingt einen nicht, ständig nur Events zu machen, um möglichst viel Glut herauszuholen, es gibt stattdessen einen Anreiz, einfach nur herumzulaufen und zu farmen. Ich musste außerdem überhaupt nicht mein Reittier während dem Farmen benutzen, nur als ich einmal genug Glut hatte, und weiter entfernte Truhen öffnen wolte. Jedenfalls richte ich meinen Dank an das Diablo-Team aus, dafür dass sie auf die Community gehört und sinnvolle Änderungen gemacht haben.

Dagegen fällt TorbaldTheDestroyer eine eher kleinere Änderung auf, die aber wohl einen bleibenden Eindruck hinterließ:

DAS PFERD IST SCHNELLER, HEILIGE SCH****!

Das manchmal recht lahme Reittier, das darüberhinaus nicht einmal durch Barrikaden brechen konnte (jetzt aber sollte), war schon länger ein Kritikpunkt der Fans.

Insgesamt scheint es, als wären die Änderungen zugunsten von Albtraum-Dungeons und Höllenfluten bei vielen Fans ein Gesprächsthema, gleiches gilt für die besseren Chancen auf legendäre Gegenstände. In dem zuletzt für seine Negativität kritisierten Subreddit von Diablo 4 scheint gerade eine deutlich positivere Stimmung zu herrschen.

Was haltet ihr bisher von Patch 1.1.1? Gefallen euch die Änderungen für Zauberer und Barbaren, oder habt ihr jetzt mehr Freude an Albtraum-Dungeons und Höllenfluten? Macht ihr gerade eine Pause von Diablo 4 und spielt lieber das gerade veröffentlichte Baldur's Gate 3? Und was sollte Blizzard als nächstes patchen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!