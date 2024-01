Diablo 4: Die umstrittene Season 3 hat ersten dicken Patch bekommen, der nächste folgt in wenigen Tagen

Die neue Season von Diablo 4 ist gestartet. Die Saison des Konstrukts klingt auf Deutsch zwar nicht ganz so schief wie die damals sehr schief benannte Saison der Entartungen, aber Season 3 bringt ihre ganz eigenen Probleme mit sich: Die Leute regen sich darüber auf, dass der Grind dank der neuen Fallen-Mechaniken einfach nicht flutscht und die neue Seneschall-Begleiterspinne sich in etwa so nützlich anfühlt wie ein Furby mit Batterieschaden.

Pünktlich zum Wochenende am 26. Januar 2024 wurde ein erster Patch aufgespielt, der die größten Kritikpunkte angreift. Und damit nicht genug: Der nächste große Patch 1.3.1 erscheint bereits in wenigen Tagen, am 30. Januar 2024, also am Dienstag. Die Patch Notes dafür waren ebenfalls schon kurzzeitig online verfügbar, wurden dann aber offline gestellt, weil Blizzard sich wohl einige Last-Minute-Änderungen vorbehält.

Aber eins nach dem anderen. Reden wir erstmal über das jetzige Update 1.3.0a.

Die kompletten Patch Notes packen wir euch auf Seite zwei dieses Artikels, aber grob zusammengefasst federt das erste Update vor allem die Grind-Schwierigkeiten ab. Die Fallen in den Gewölben hauen weniger rein, außerdem bekommt ihr bessere Belohnungen und das Leveln der Spinne wird erleichtert:

Ihr müsst jetzt keine Pearls of Warding mehr blechen, um Malphas zu beschwören. Dafür gibt's jetzt mit den Igneous Cores eigene Items, die ihr von den Vault Heralds erbeuten könnt.

Eine Pearl of Warding spendiert euch jetzt 10 Schutz-Stacks statt dreien, außerdem wurde das Maximallimit von 300 auf 999 erhöht.

Wenn ihr von einer Falle getroffen werdet, bekommt ihr eine höhere Kulanzzeit von 1,5 Sekunden, in der ihr unverwundbar gegen weiteren Stack-Verlust seid.

Nach dem Abschluss eines Gewölbes spawnt jetzt eine zusätzliche Truhe mit einem garantierten legendären Item und einer 35-prozentigen Chance auf ein weiteres Legendary.

Auch das Aufleveln des Seneschals soll nun leichter sein. Die Kosten zum Craften von Governing und Tuning Stones skalieren nicht länger nach oben, außerdem wurden die benötigten Erfahrungspunkte zum Aufstufen der Steine durch die Bank und rückwirkend gesenkt.

Echo of Malphas ist jetzt stärker mit 30 Prozent mehr Lebensenergie und Level 100 statt 85, dafür gibt's für den Sieg aber auch mehr legendäre Gegenstände und eine verdoppelte Drop-Chance für Unique Stones.

Was verändert Patch 1.3.1?

Wie gesagt: Die Patch Notes zu Update 1.3.1 wurden mittlerweile wieder offline genommen, beim werten Rob könnt ihr sie aber nach wie vor sehen:

Dem ersten Eindruck nach wird Update 1.3.1 ein sehr viel umfassenderer Patch als der schnelle 1.3.0a-Fix, er optimiert einige nervige Affixe und repariert haufenweise Bugs. Wir ergänzen die Patch Notes, sobald sie uns in ihrer finalen Form vorliegen. Wie steht ihr derweil zur aktuellen Saison? Seid ihr zufrieden oder ziemlich frustriert? Räumt ihr Blizzard eine Schonfrist ein oder hättet schon zum Start der dritten Saison mehr erwartet?