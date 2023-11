Diablo 4: Neuer Patch bringt Malignant Rings mit fünf mächtigen Fähigkeiten

Bald kehren die boshaften Mächte aus der ersten Season zurück.

Seit fast drei Wochen metzeln sich Barbaren, Zauberinnen und Totenbeschwörer bereits durch die Saison des Blutes in Diablo 4. Und wie es scheint, ist die Stimmung dabei grundsätzlich besser als noch bei Season 1, der Saison der Boshaftigkeit. Doch nicht alles war schlecht an dieser ersten Season! Zumindest will Blizzard einige der besten Fähigkeiten nun dauerhaft ins Spiel bringen, und zwar mithilfe der Malignant Rings.

In diesem Artikel erfahrt ihr, was es mit diesen Ringen auf sich hat, wie sie funktionieren und wann ihr damit rechnen könnt. Übrigens wurde neben den Ringen auf der Blizzcon auch das erste Addon angekündigt:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Patch 1.2.2 bringt boshafte Ringe

Die neuen boshaften Ringe erscheinen als ein Teil des neuen Patches 1.2.2 am 7. November 2023. Der Patch ist also gar nicht mehr allzu weit entfernt und bringt neben den Ringen noch einige weitere Änderungen, die wir euch als Patch Notes auf die zweite Seite gepackt haben.

Was sind boshafte Ringe?

Die boshaften Ringe bringen fünf der ursprünglich 32 boshaften Mächte aus Season 1 wieder ins Spiel, sowohl in den saisonalen als auch ewigen Realm. Dabei soll es sich laut Blizzard um die beliebtesten und auch einige der mächtigsten Fähigkeiten handeln, die es in dieser Zeit gab. Jede Klasse bekommt ihren eigenen Ring. Anders als früher haben die Ringe aber keine Farbe mehr, sondern können einfach wie jedes andere Item auch angesteckt werden. Ihr profitiert dann sofort von dem Bonus des jeweiligen Rings.

Die Fähigkeiten wurden für das aktuelle Spiel leicht abgeändert, funktionieren im Kern aber nach wie vor gleich. Was vor allem für Totenbeschwörer eine gute Nachricht ist, die ihren Sakrileg-Skill wiederbekommen. Das sind alle Ringe:

Ring des roten Furors (einzigartiger Barbaren-Ring) Nachdem Ihr 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verbraucht habt, trifft Euer nächster Einsatz von Hammer der Urahnen, Aufwühlen oder Todesstoß garantiert kritisch und verursacht 10-30 % (multiplikativer Schaden) [x] kritischen Trefferschaden zusätzlich.

Tal Rashas schillernder Reif (einzigartiger Zauberer-Ring) Für jede Art von Elementarschaden, die Ihr verursacht, erhaltet Ihr 4 Sekunden lang 10-15 % [x] erhöhten Schaden. Verursacht Ihr Elementarschaden, werden all Eure Boni aktualisiert.

Airidahs unerbittlicher Wille (einzigartiger Druiden-Ring) Wenn Ihr eine ultimative Fertigkeit wirkt und erneut 5 Sekunden danach, zieht Ihr entfernte Gegner heran und fügt ihnen 0,5-1,0 physischen Schaden zu. Dieser Schaden wird pro 1 Willenskraft-Punkt(e) um 1 % [x] erhöht.

Windendes Band der Irreführung (einzigartiger Jäger-Ring) Wirkt Ihr eine Täuschungsfertigkeit, hinterlasst Ihr eine Köderfalle, die Eure Gegner dauerhaft verspottet und anlockt. Die Köderfalle explodiert nach 3 Sekunden und verursacht dabei 2,0-3,0 Schattenschaden. Kann einmal alle 12 Sekunden auftreten.

Ring der Seele des Sakrilegs (einzigartiger Totenbeschwörer-Ring) Ihr aktiviert automatisch folgende ausgerüstete Fertigkeiten bei Leichen in Eurer Umgebung: Skelett erwecken alle 1-2 Sekunden. Leichenexplosion alle 1-2 Sekunden. Leichenranken alle 8-16 Sekunden.



Wo bekomme ich diese Ringe?

Bei den Ringen handelt es sich um recht mächtige Items, weshalb ihr eine ganze Weile spielen müsst, um sie zu erhalten. Die Ringe können ab Weltstufe 3 von Gegnern zufällig fallengelassen werden. Es gibt aber auch eine zuverlässigere Methode. Seit Season 2 ist es in Diablo 4 möglich, bestimmte Items bei mächtigen Bossen gezielt anzusteuern.

Um an die boshaften Ringe zu gelangen, müsst ihr selbstverständlich Das Echo von Varshan abfarmen. Der Boss stammt ebenfalls aus Season 1 und kann inzwischen beschworen werden, indem ihr Teile des Körpers von Varshan sammelt. Entweder durch das Erschlagen von grotesken Schuldnern beim Totengeflüster oder durch das Einreichen von Grausigen Gaben beim Flüsternden Baum.