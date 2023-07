Diablo 4: Euer Pferd wird mit Update 1.1.1 buchstäblich zum Rammbock

Mit Patch 1.1.1 macht Blizzard eurem Pferd Beine, es macht dann nicht mal mehr vor Barrikaden halt.

Trotz seines großen Erfolges ziehen Diablo 4s Balancing und etliche Kleinigkeiten spätestens nach der nicht alle überzeugenden ersten Season einiges an Kritik nach sich. Der von der Community heiß erwartete 8. August-Patch mit der Versionsnummer 1.1.1 wird an etlichen Stellschrauben drehen. Aber eine Änderung hatten die Entwickler beim jüngsten Campfire-Update vergessen, explizit zu erwähnen. Nun haben sie diese aber per Twitter, seit kurzem offiziell in X umbenannt, nachgereicht.

Keine Barrikade wird sie aufhalten

Sobald der Patch live ist, wird eurer Pferd zu einem wahren Rammbock, mit dem euch nur noch wenig aufhält. Ihr kennt es ja bereits zur Genüge, wie der Rappe durch Horden an Feinden galoppiert, aber an dann halten euch nicht mal mehr hölzerne Barrikaden auf.

Der Hintergrund für diese Änderung sind Beschwerden von Spielern, dass es derzeit durchaus geläufig ist, immer mal wieder in der Spielwelt hängenzubleiben. Dies soll mit 1.1.1 wohl zumindest teilweise der Vergangenheit angehören.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Weitere Pferde-Wünsche der Community

Allerdings äußern direkt unter dem Entwickler-Tweet zum kommenden Pferderammbock direkt Nutzer des Nachrichtendienstes ihre Wünsche, was Blizzard als Nächstes in Sachen Reit-Gameplay anfassen soll, zum Beispiel:

Der Cooldowntimer fürs Wiederaufsatteln nach dem Absteigen sollte generell kürzer sein

Der Timer sollte durch die Benutzung von Leitern oder beim Hinabrutschen von Geländeschrägen resettet werden. Denn der Spieler sattelt ja nur ab, um dort hinunter oder hinaufzukommen. Danach geht die Reise ja meist zu Pferd weiter.

Allgemein wünschen sich viele, dass die Rushs, mit denen ihr das Pferd beschleunigen könnt, häufiger zur Verfügung stehen oder sich nach Gebrauch schnell regenerieren. Kurzum: Die Pferde in Diablo 4 sind vielen angesichts der Größe der Open World im Normalgang schlicht zu langsam.

Und? Freut ihr euch über die alsbald neue Stärke eures dann zum Streitross mutierenden Pferdes? Oder hattet ihr bisher nie das Bedürfnis, mit ihm oder ihr durch Barrikaden zu brechen? Was würdet ihr euch noch für Verbesserungen beim Reit-Gameplays Diablo 4 wünschen? Schreibt uns eure Wünsche, Ideen und Anregungen gerne in die Kommentare!