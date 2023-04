Diablo 4: Beim Respec-Feature seid ihr euch fast komplett einig

Wir wollten von euch wissen, was ihr vom Respec-Feature in Diablo 4 haltet. Das Ergebnis ist sehr eindeutig.

Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr euren Diablo-Charakter in eine Sackgasse skillen und damit euren Build komplett versauen könnt. In Diablo 4 habt ihr die Möglichkeit, eure Skillpunkte für Ingame-Geld neu zu verteilen. Wer also mit unterschiedlichen Skills und Build-Varianten herumexperimentieren will, braucht nur ein bisschen klimperndes Gold in der Tasche.

Der Preis sollte ursprünglich mit der Zeit stark ansteigen. Blizzard rudert jetzt ein wenig zurück und kündigt an, dass euch der Respec nicht in den finanziellen Ruin treiben wird.

Was haltet ihr vom Respec-Feature?

Doch was halten eigentlich GameStar-User von dem Feature? Das wollten wir von euch in einer Umfrage wissen. Das Ergebnis spricht eine klare Sprache:

Ganze 67 Prozent von euch finden das Feature super! Und das, obwohl das Respecen nach der Beta von Diablo 4 für rege Diskussionen gesorgt hat. Schließlich ging es besonders in Diablo 1 und 2 darum, sich seinen Build schon vorher zurechtzulegen und bis ins kleinste Detail zu planen. Schon Diablo 3 lockerte dieses System auf, Diablo 4 führt die neue Tradition fort.

Nur 6 Prozent von euch trauern dieser Entscheidung hinterher und finden das neue System blöd - für diese kleine Minderheit sollte jede Entscheidung auch Bedeutung haben. 23 Prozent sind übrigens dafür, für den Respec einen hohen Preis zu verlangen; 5 Prozent ist die Thematik vollkommen egal.

»Respec ist einfach moderner«

In den Kommentaren zu der Umfrage habt ihr euch ausführlich über das Thema ausgetauscht. Auch hier kristallisieren sich unterschiedliche Blickwinkel heraus. Plus-User ToMiBriX schreibt etwa:

[Respec] ist einfach moderner und bei der geringen Zockzeit, die man so hat bei der Spieleflut, mehr als fair.

Fugenritzenstoff sieht das Respec-Feature nicht nur als ein modernes System, sondern kritisiert auch Blizzards herkömmliche Herangehensweise:

Ich habe noch nie verstanden, wie eine Enschränkung oder ein komplettes Verbot für Umskillen den Spielspaß fördern soll oder das Spiel allgemein verbessern soll. Das einzige was man dadurch erreicht, ist ein aufgezwungener Grind, der den Spieler davon abhält, das zu machen, was eigentlich Spaß macht.

In diesem Sinne begrüße ich die Einsicht von Blizzard.

Der Kommentar bekommt viel Zustimmung, manche User sehen das aber anders und legen Wert darauf, dass ihre Entscheidungen auch Gewicht haben. User Scario schreibt etwa:

Ich sprech jetz nicht konkret von Diablo sondern generell. Gibt da einfach unterschiedliche Spielertypen denke ich. Das Konzept von permanenten Entscheidungen reizt natürlich nicht jeden Spieler. Ich persönlich bin ein Fan davon Spielern eher mehr davon 'zuzumuten', da es temporäre Entscheidungen wie Gear etc sowieso noch und nöcher gibt.

Dem stimmt auch PukerattheUnclean zu und sieht einen Mittelweg als die optimale Lösung:

Also meine persönliche Meinung ist: Respec Ja. Aber nicht kostenlos und auch nicht aus der Portokasse bezahlbar. Ich kenne die Gegenargumente von wegen Verskillen, gezwungen zum Online Guides studieren, usw. Nein, man wird zu nix gezwungen und ein Charakter braucht Identität. Identität bekomme ich durch Entscheidungen und Kompromisse - auch wenn ich diese gegen ein seltenes Item oder sehr viel Gold wieder ändern kann so hat trotzdem jeder Skillpunkt Gewicht. Kostenlose oder leicht bezahlbare Lategame Respecs sind für mich eine ganz üble Sache, in der Startphase, etwa bis Level 50 - 70 find ich es aber eine gute Sache. Ein Build muss sich erproben und formen lassen, aber wenn er sich manifestiert, dann muss alles Gewicht und Identität haben.Das ist meine persönliche Einstellung dazu.

Natürlich sind wir weiterhin an eurer Meinung interessiert. Stimmt ihr den Umfrage-Ergebnissen zu? Oder seht ihr das eher wie die Minderheit und findet es schade, dass das Respec-Feature Entscheidungen bei der Skillung willkürlicher macht? Oder findet ihr ebenfalls, dass ein Kompromiss die richtige Lösung ist? Schreibt es uns gern in die Kommentare!