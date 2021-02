Diablo 4 enthüllt Rogue als vierte Klasse - das macht sie besonders

Wenn es um Diablo 4 geht, dann haben sich auf der Blizzcon einige Vermutungen bestätigt - andere wiederum nicht. Denn auch, wenn Blizzard tatsächlich die vierte Klasse für das Action-RPG angekündigt hat, wurde es keine der im Vorfeld eigentlich vermuteten. Weder Amazone noch Paladin wurden angekündigt. Stattdessen gesellt sich die Rogue ans Lagerfeuer. Was die Klasse genau kann, erfahrt ihr hier.

Drei Klassen in einem

Wenn ihr ein Diablo-Veteran seid, dann könnte die Rogue-Klasse euch bekannt vorkommen. Sie gehörte nämlich zu den drei ursprünglichen Klassen des ersten Teils. Damals stand die Schurkin Pate für eine profane Fernkämpfer-Klasse, die aber auch ein paar Zaubertricks beherrschte.

Die Rogue in Diablo 4 wird aber nicht einfach nur das Original neu aufgießen. Stattdessen soll sie noch die Fähigkeiten und Stärken von der Assassinin aus Diablo 2 und der Dämonenjägerin aus Diablo 3 in sich vereinen. Damit wäre auch klar, dass weder Assassine noch Dämonenjäger in Diablo 4 vertreten sein werden. Zusätzlich verspricht Blizzard Fähigkeiten, die von den Rogue-Söldnerinnen aus Diablo 2 eingesetzt wurden.

Die Rogue muss übrigens wie alle anderen Klassen in Diablo 4 nicht weiblich sein. Ihr könnt wahlweise auch als männlicher Schurke in die Schlacht ziehen. In Diablo 1 und Diablo 2 war sie noch ausnahmslos weiblich.

Das sind ihre Fähigkeiten

Die Rogue wird ein wahres Multifunktionswerkzeug. Als vermutlich einzige Klasse vereint sie Stärken aus allen Bereichen in sich. Die Schurkin kann den Heerscharen der Hölle im Nahkampf begegnen, gleichzeitig gehören aber auch Fernkampfangriffe in ihr Repertoire. Zusätzlich setzt sie auf dunkle Magie, kann Effekte auf ihre Waffen legen und Fallen platzieren.

Die Waffen der Rogue

Insgesamt stehen ihr vier verschiedene Waffentypen zur Verfügung:

Bögen

Armbrüste

Dolche

Schwerter

Falls Spieler sich nicht auf Nah- oder Fernkampf spezialisieren wollen, sondern einen Hybriden anstreben, kann die Rogue auch fließend zwischen ihren Waffensets wechseln. Im Inventar gibt es also ein Set für Nahkampf und eines für Fernkampf.

Um sich besser an unterschiedliche Situationen anpassen zu können, kann die Rogue ihre Waffen mit besonderen Effekten erfüllen. Gift verursacht Schaden über Zeit, Eis hilft bei Crowd Control und Schatten verursacht zusätzlichen AOE-Schaden.

Drei Spezialisierungen

Damit Klassen sich noch individueller anfühlen, bekommt jede davon in Diablo 4 eine besondere Fähigkeit. Im Falle der Zauberin gibt es etwa die Verzauberungen für passive Nebeneffekte und der Barbar hat vier verschiedene Waffensets zur freien Verfügung. Auch der Schurke bekommt eine besondere Mechanik. Spieler können sich auf eine von drei Klassen-Spezialisierungen festlegen.

Combo Points: Mit den Kombopunkten bekommt eure Rogue eine zusätzliche Ressource, die sie dann für mächtige Fähigkeiten ausgeben kann. Ganz ähnlich also, wie die Assassine in Diablo 2. In D4 gibt es Fähigkeiten, die Combopunkte ansammeln und Fähigkeiten, die Kombopunkte verbrauchen. Je höher die Kombo, um so stärker der Effekt. Diesmal klappt das sogar mit Bögen. Bei der Kombo-Spezialisierung geht es also vor allem darum, einen guten Rhythmus zu finden. Exploit Weakness: Mit dieser Spezialisierung müsst ihr als Spieler schnell reagieren könnten. Ihr bekommt nämlich die Fähigkeit, Schwachstellen großer Feinde zu erkennen, während die gerade eine mächtige Attacke »aufladen«, also etwa mit dem Schwert ausholen. Dann habt ihr einen kurzen Moment Zeit, um das Ziel anzugreifen und viel mehr Schaden zu verursachen. In diesem Fall werden also Spieler angesprochen, die sich nicht nur auf Statistiken sondern auch auf ihre eigenen Reflexe verlassen wollen. Shadowrealm: Diese Spezialisierung soll vor allem für Spieler geeignet sein, die gerne Schleichen. Damit kann euer Rogue in eine Schattendimension springen und einige Gegner mitnehmen. Auf diese Weise hat er in einem anderen Umfeld mit weniger Gegnern zu kämpfen. Diese Spezialisierung bietet also eine spezifische und mächtige Fähigkeit, um die ihr euren Build herumbastelt. Der Sprung in die Schatten ist aber auch an einen Cooldown gebunden.

Noch ist nicht ganz geklärt, ob Spieler ihre Klassen-Spezialisierung auch ändern können. Vermutlich wird es zwar funktionieren, aber einen Preis haben. Wie bei den Skills eben auch. Um die einzelnen Spezialisierungen freizuschalten, müsst ihr aber ohnehin vorher Quests für unterschiedliche Rogue-Fraktionen erledigen. So feiert ihr beispielsweise ein Wiedersehen mit den Schwestern vom Verborgenen Auge (denen die Schurkin aus Diablo 1 angehörte) und erledigt Missionen für - wie uns Game Director Luis Barriga erklärte - eine klassische Mantel-&-Degen-Fraktion, wie ihr sie aus anderen Fantasy-Universen kennt.

Die Attribute der Rogue

Diablo 4 bringt richtige Attribute zurück. Nachdem die Eigenschaftswerte eurer Helden in Diablo 3 nur noch eine Mechanik im Hintergrund waren, könnt ihr in Diablo 4 wieder jedes individuell steigern. Und nicht nur durch Items, sondern auch durch Levelups. Allerdings funktionieren die Attribute anders als noch in Diablo 2. Jede Klasse bekommt von den vier Attributen nämlich andere Vorteile.

So soll jedes Attribute lohnenswert bleiben und den verschiedenen Builds die richtige Würze geben. Game Director Barriga hat bereits zwei Attribute der Schurkin genauer erklärt.

Geschicklichkeit: Da Geschicklichkeit das naheliegendste Attribut für die Schurkin ist, wird es Einfluss auf ihren Schaden haben. Je gewandter ihr seid, um so mehr Lebenspunkt knüpft ihr euren Gegnern ab.

Da Geschicklichkeit das naheliegendste Attribut für die Schurkin ist, wird es Einfluss auf ihren Schaden haben. Je gewandter ihr seid, um so mehr Lebenspunkt knüpft ihr euren Gegnern ab. Intelligenz: Obwohl Schurken auch Zaubern können, erfüllt Intelligenz bei ihnen einen anderen Zweck. Schlaue Rogues erkennen Schwachstellen besser. Deshalb erhöht ein hoher Intelligenz-Wert ihr Crit-Wahrscheinlichkeit

Welchen Effekt Stärke und Willenskraft bei der Schurkin haben, ist noch nicht bekannt. Blizzard arbeitet die Details aber ohnehin noch aus. Es kann sich also noch einiges an der neuen Klasse ändern. Den aktuellsten Entwicklungsstand zu Diablo 4 erfahrt ihr immer in unserer Übersicht. Dort werden wir bis zum Release alle neuen Informationen und Änderungen festhalten.

Natürlich gab es auf der Blizzcon 2021 noch mehr spannende Ankündigungen als die Rogue-Klasse. Unsere große Übersicht findet ihr hier:

1 0 Mehr zum Thema Alle Ankündigungen der Blizzcon 2021

Wie gefällt euch die Schurkin? Ist das genau die Klasse, die ihr in Diablo 4 ausprobieren wollt oder hofft ihr noch auf etwas anderes? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen.