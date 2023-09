Diablo 4 ist zum ersten Mal spürbar runtergesetzt - hier alle Infos zum Sale

Diablo 4 gibt's jetzt erstmals im Sale.

Diablo 4 erblickte vor etwa drei Monaten das Licht der Gaming-Welt: Während die packende Erzählung durchwegs für Begeisterung sorgt, lässt das Endgame leider eine gewisse Tiefe vermissen. Und trotz der Einführung der ersten Season hat sich in dieser Hinsicht bisher wenig getan.

Kein Wunder also, dass viele von euch Kommentare à la Das kaufe ich mir irgendwann mal im Sale in unsere Kommentarbereiche geschrieben haben. Nun, die Gelegenheit dazu gibt's jetzt schon früher als gedacht, denn Diablo 4 ist so früh wie kein anderes Spiel der Serie bereits spürbar reduziert. Wir haben die wichtigsten Infos zum aktuellen Blizzard Sale für euch.

Diablo 4 ist gerade günstig wie nie

Worum es in Diablo 4 geht, müssen wir euch wohl nicht erklären. Ihr wählt eine Klasse, kämpft euch durch die Handlung und lootet dabei alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Falls ihr nicht direkt zum Release zugeschlagen habt, könnt ihr jetzt deutlich günstiger auf Dämonenjagd gehen.

Hier sind die aktuellen Preise für alle Editionen:

Diablo 4 - Standard Edition : 55 Euro (statt 70 Euro, 22 Prozent Rabatt)

: 55 Euro (statt 70 Euro, 22 Prozent Rabatt) Diablo 4 - Digital Deluxe Edition : 72 Euro (statt 90 Euro, 20 Prozent Rabatt)

: 72 Euro (statt 90 Euro, 20 Prozent Rabatt) Diablo 4 - Ultimate Edition: 75 Euro (statt 100 Euro, 25 Prozent Rabatt)

Falls ihr jetzt zuschlagen wollt, könnt ihr das im Battle.net Store tun. Das Angebot läuft noch bis Montag, den 4. September 2023.

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Weitere Angebote im Summer Sale

Diablo 4 ist natürlich nicht das einzige Spiel, das es gerade im Angebot gibt. Auch alle anderen Spieleserien, die im Blizzard Store vertreten sind, können das ein oder andere lohnenswerte Angebot vorweisen:

Falls ihr Diablo 4 bis jetzt nicht gekauft habt: Werdet ihr jetzt zuschlagen und euch in die düstere Welt von Sanctuario stürzen? Wartet ihr immer noch auf Verbesserungen im Endgame? Oder habt ihr gerade mit Baldur's Gate 3, Starfield und kommenden Großkalibern wie Alan Wake , Spider-man 2 und Co. ohnehin keine Zeit? Schreibt es uns in die Kommentare!