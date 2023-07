Diablo 4: Experte zeigt in nur 11 Minuten die schnellste Route zum Farmen in Season 1

Wo ihr am besten Dämonen in Season 1 jagt, zeigt euch ein kurzes Experten-Video.

Nach dem gestrigen, etwas holprigen Start in Season 1 von Diablo 4 haben viele von euch vielleicht noch gar keinen saisonalen Charakter erstellt. Falls ihr die Inhalte des Hauptspiels sowieso schon alle gesehen habt und einfach möglichst schnell leveln wollt, dann hat der deutsche Diablo-Experte Vitablo eine besonders effiziente Route für euch herausgefunden.

So levelt ihr am schnellsten

Am Anfang seines Videos erklärt Vitablo, dass er seine Route mit denen anderer Guides und Experten abgeglichen hat, und außerdem mit einer Gruppe von anderen Spielen gemessen hat, welche Route am schnellsten geht. Daher ist er sich ziemlich sicher, den schnellsten Weg gefunden zu haben, neue Charaktere hochzuleveln.

Das ganze Video mit allen Details seht ihr hier, wir fassen das Wichtigste darunter zusammen. Mit der eigentlichen Route geht es im Video erst ab Minute 3 los:

Zu Beginn solltet ihr zunächst in Weltstufe 1 spielen. Zwar bekommt ihr dann weniger Erfahrungspunkte beim Töten von Monstern als in Stufe 2, könnt sie aber auch schneller besiegen. Im Endeffekt levelt ihr so in Weltstufe 1 schneller. Eure erste Route startet ihr von Kyovashad aus mit Level 5:

Zuerst erledigt ihr die Quest Die Moral verbessern innerhalb der Stadt. Diese belohnt euch mit Elixier-Zutaten. Geht dann direkt zu Veroka und lasst euch so viele Elixiere des Eisenstachels wie möglich herstellen. Wie alle anderen Elixiere erhöhen diese die gewonnene Erfahrung und sind recht günstig. Verlasst Kyovashad durch den südöstlichen Ausgang und begebt euch Richtung Yelesna. Auf dem Weg solltet ihr an zwei Events vorbeikommen, die ihr erledigt. Nehmt dort auf jeden Fall die Quest Gebet des Reisenden an, die euch weitere Elixiere beschert. Geht dann weiter zum Dungeon Die Grube des toten Mannes , der sich am östlichen Rand der Map befindet. Diesen farmt ihr solange, bis ihr Level 27 erreicht habt. Nebenbei könnt ihr eure Klassenquest erledigen. Begebt euch anschließend in die Stadt Ked Bardu in den Trockensteppen. Von dort aus reist ihr nach Süden bis zum Stützpunkt Tempel der Fäulnis . Auf dem Weg nehmt ihr wieder zwei Events mit. Den Stützpunkt farmt ihr jetzt, bis ihr Level 40 erreicht habt. Beachtet dabei, dass ihr den Stützpunkt nicht abschließen dürft, um ihn weiterhin farmen zu können. Als nächstes steigt ihr auf Weltstufe 3 um und farmt einfach nur noch Albtraum-Dungeons. Die besten Albtraumdungeons findet ihr hier. Falls euch die Weltstufe zunächst noch zu schwierig ist, wartet ihr bis Level 45.

