Diablo 4: Heute Abend spricht Blizzard über den umstrittenen Patch, so seid ihr live dabei

Über die Rückmeldung zu Patch 1.1 wollen die Entwickler von Diablo 4 in einem Livestream sprechen.

Nach einem ziemlich erfolgreichen Release steht Diablo 4 mit Patch 1.1 und dem Release von Season 1 aktuell nicht mehr so gut da. Die Richtung der mit dem Update eingetroffenen, teils grundlegenden Veränderungen gefallen den Fans nämlich so gar nicht. Und Season 1 startete gestern mit technischen Problemen, die es Spielerinnen und Spielern teilweise gar nicht erlaubten, neue Inhalte auszuprobieren.

Blizzard möchte über Feedback sprechen

Die enorme Enttäuschung in der Community blieb bei den Entwicklern natürlich nicht unbemerkt. In einem Livestream am Freitag, den 21. Juli möchte man deshalb über die wertvollen Rückmeldungen der Fans sprechen. Hier ist alles, was ihr zum Campfire Chat wissen solltet:

Wann findet der Livestream statt? Am heutigen Freitag um 20 Uhr.

Am heutigen Freitag um 20 Uhr. Wo kann ich gucken? Auf YouTube und Twitch.

Neben des Feedbacks zu Patch 1.1 wird es wohl es wohl auch um Season 1 gehen. Außerdem soll es Details dazu geben, was für Diablo 4 am Horizont wartet . Möglicherweise wird also ein weiterer Patch angekündigt, oder die nächste Season angeteast. Am Livestream beteiligt sind übrigens die Game Director Joe Shely und Joseph Piepiora, sowie Community Director Adam Fletcher.

Falls ihr keine Zeit oder Lust habt, den Livestream selbst zu gucken, findet ihr im Laufe des Wochenendes natürlich bei uns eine Zusammenfassung des Events mit allen wichtigen Ankündigungen.

Was ist falsch mit Patch 1.1?

Falls ihr die Aufregung um das große Update verpasst haben solltet, bringen wir euch kurz auf den neuesten Stand. Patch 1.1 umfasste grundlegende Änderungen, die in den Augen vieler Fans das Spiel einfach anstrengender machen und sowohl Zauberer als auch Barbaren zu stark abschwächen. Folgende umstrittene Änderungen gab es etwa:

Langsameres Leveln: Wir bekommen in verschiedenen Bereichen weniger Erfahrungspunkte und steigen somit langsamer im Level auf.

Wir bekommen in verschiedenen Bereichen weniger Erfahrungspunkte und steigen somit langsamer im Level auf. Klassen-Nerfs: Zauberer und Barbaren wurden abgeschwächt, obwohl gerade erstere davor schon nicht als allzu stark bewertet wurden.

Zauberer und Barbaren wurden abgeschwächt, obwohl gerade erstere davor schon nicht als allzu stark bewertet wurden. Erhöhte Abklingzeiten : Affixe für Gegenstände wurden abgeschwächt und haben jetzt höhere Abklingzeiten.

: Affixe für Gegenstände wurden abgeschwächt und haben jetzt höhere Abklingzeiten. Teurere Höllenfluten: Die Kosten für Truhen in Höllenfluten wurden deutlich erhöht.

Natürlich gibt es noch viel mehr Änderungen, die wir hier nicht alle aufführen. Eine genauere Analyse des großen Patchs liefert euch unser Diablo-Experte André. Mehr aktuelles zu Diablo 4 findet ihr außerdem hier:

Was haltet ihr bisher von der gestern gestarteten Season 1? Haben euch die Veränderungen von Patch 1.1 die Lust an den neuen Inhalten genommen, oder macht sie euch trotzdem Spaß? Werdet ihr den Livestream heute abend angucken? Und hofft ihr darauf, dass Blizzard manche Änderungen noch rückgängig macht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!