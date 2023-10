»Kinderleicht«: Diablo-4-Profi besiegt stärksten Boss mit einem Schlag, weil er die richtigen Hosen anhat

Die Fähigkeit »Schnellfeuer« ist nur ein einziger Klick und schon fällt der Weltboss.

Die Weltbosse in Diablo 4 haben mit Abstand die meisten Lebenspunkte von allen Gegnern. Kein Wunder - bei den Events kommen auch ein gutes Dutzend Spieler zusammen, um sich dem Feind zu stellen.

Wie Diablo-Profi wudijo zeigt, geht das aber auch ganz gut alleine. Er zerlegt einen Weltboss mit nur einem Schlag. Grund dafür ist eine Hose, die scheinbar nicht ganz so funktioniert, wie Blizzard sich das vorgestellt hat.

Kleider machen Leute

Und im Fall von Diablo 4 machen Kleider hin und wieder exorbitant viel Schaden. Wie wudijo in diesem Twitch-Clip zeigt, sorgt sein neuster Item-Fund dafür, dass die Lebenspunkte des Weltbosses in Millisekunden auf null gehen:

Wie funktioniert das? Das entscheidende Item für diesen Build ist ein neuer Beinschutz, der mit der zweiten Season eingeführt wurde. »Tibaults Wille« ist einer einzigartiger Gegenstand, der vor allem die Ressourcen-Nutzung verbessert.

Das Item erhöht die maximalen Ressourcen um bis zu 23. Im Falle des Jägers sollte das eigentlich Energie sein, doch »Tibaults Wille« setzt auch das Limit für Kombopunkte herauf.

Was waren doch gleich Kombopunkte? In Diablo 4 nutzt jede Klasse eine Ressource, um Fähigkeiten zu wirken. Bei Zauberern ist es Mana, bei Barbaren Wut und Jäger nutzen Energie. Letztere können aber optional eine weitere nutzen - die Kombopunkte. Mit ihren Basisfähigkeiten sammeln Jäger bis zu drei Kombopunkte, die dann anderen Fähigkeiten mehr Schaden und zusätzliche Effekte verleihen.

Selbst ohne übermächtiges Item lässt sich der neue Boss aus Season 2 gut bearbeiten:

1:27 Diablo 4: Wir legen uns mit dem neuen Oberboss Duriel an und stauben ein Über-Unique ab

Was passiert, wenn ein Jäger 18 statt drei Kombopunkte hat, könnt ihr bei wudijo dann sehen. Der Schaden von »Schnellfeuer« steigt rasant an und zerlegt einen Boss mit etwa 240 Millionen Lebenspunkten mit einem Angriff. Es kommt eben nicht nur darauf an, wer die Hosen anhat, sondern auch welche.

Der Diablo-Experte nutzt natürlich noch weitere Items und Aspekte, um den Schaden zu maximieren. Dadurch wird laut ihm auch der Boss »Echo des Hasses« einfach nur »kinderleicht«. Wie das Ganze genau funktioniert, erklärt er euch in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ist das so gewollt?

Wohl eher nicht. »Tibaults Wille« ist ein Item, das alle Klassen nutzen können. Dass es speziell den Jäger so mächtig macht, ist sicher nicht gewollt und die Kombopunkte sind in der Beschreibung auch nicht zu finden.

Wahrscheinlich ist es ein Bug, den Blizzard patchen wird. Doch solche »One-Shot-Builds« tauchen immer wieder in Diablo 4 auf. Erst vor einigen Tagen gelang einem Barbaren ein einzelner Schlag mit 500 Millionen Schaden.

Die zweite Season hat Diablo 4 wieder neues Leben eingehaucht. Seid ihr Fans von solchen besonderen Builds, die sich einen Bug zunutze machen und Bosse einfach wegpusten? Probiert ihr gerne solche Dinge aus oder haltet ihr euch von Guides und der Gleichen fern? Gehören solche Bugs zum Spiel einfach dazu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.