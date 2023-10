Diablo 4 bekommt für Season 2 seinen bisher größten Patch und wir wissen schon, was drin steckt

Diablo 4 bringt jede Menge Vampire und Vampirjäger ins Spiel, wenn Season 2 startet.

Falls ihr mal wieder einen Roman lesen wollt, schmökert euch doch mal gemütlich durch die Patch Notes des Season-2-Updates von Diablo 4. Denn die sind mehrere Seiten lang und versprechen das bisher größte Update für das Rollenspiel seit Release.

Wir stellen euch zuerst die wichtigsten Änderungen vor, die kompletten Patch Notes stehen auf Seite 2.

Wann geht der Patch live? Zum Start von Season 2, also am 17. Oktober 2023. Möglicherweise gibt’s einen Preload, das Datum dafür ist aber noch nicht bekannt.

Das sind die wichtigsten Änderungen in Patch 1.20

Der Patch bringt neue Features, behebt Fehler und verbessert das Spiel an allen möglichen Ecken. Und auch bei den Klassen ändert sich was – sicher sehr zur Freude von Nekromanten-Fans, die gerne untote Untertanen für sich arbeiten lassen.

Sucht ihr stattdessen die Inhalte von Season 2? Dann seid ihr hier richtig, wo wir die »Season of Blood« mitsamt der neuen Vampirkräfte erklären.

Nekromant: Bisher hat sich ein Minion-Buld nicht wirklich gelohnt, nach dem Patch könnte das anders aussehen. Eure untoten Diener teilen härter aus, stecken mehr Schaden ein und werden durch Blood Orbs geheilt. Außerdem greifen sie nicht mehr dauernd im Alleingang unverwundbare Gegner an.

Resistenzen: Rüstungen bieten jetzt nur noch physischen Schutz, dafür kann Schmuck alle elementaren Resistenzen haben. Insgesamt sollen Resistenzen wichtiger werden, besonders in Bosskämpfen.

Uniques: Blizzard feilt daran, wie oft ihr einzigartige Items findet und wie mächtig diese sind. Sie sollen sich nach dem Patch stärker anfühlen und bekommen viele neue Affixe. Mit Season 2 kommen drei neue Uniques dazu.

Monster: Alle Gegner und Bosse werden an die kommenden Kräfte von Season 2 angepasst, außerdem scalen sie in der Open World jetzt mit eurem Level mit. Das Mindest- und Maximallevel wird dabei von eurer Weltstufe bestimmt.

Quality of Life: Viele kleinere Änderungen sollen das Abenteurerleben verbessern. Zum Beispiel werden euch jetzt wichtige Wegpunkte automatisch freigeschaltet, auch wenn ihr die Kampagne überspringt. Eure Rettiere steuern sich leichter, bleiben weniger oft hängen, sprinten länger und durchbrechen Barrikaden. Weltbosse spawnen jetzt nach 3,5 statt 6 Stunden neu. Items lassen sich als Favoriten kennzeichnen und dann nicht mehr versehentlich verkaufen.

Die komplette Liste der Änderungen ist noch viel viel länger, ihr findet sie auf der nächsten Seite. Diablo 4 versucht gerade eindeutig, viele enttäuschte Fans zurückzugewinnen. Kann das klappen? Unser Experte Maurice hat klare Ansagen:

13:32 Stürzt Diablo 4 gerade komplett ab? Maurice analysiert die Lage

Was haltet ihr von den veröffentlichten Patch Notes? Steht da genau das drin, was ihr euch schon seit langer Zeit erhofft oder können euch keine zehn Mounts mehr zurück nach Diablo 4 locken? Verfolgt ihr das Spiel nur noch im Stream bei Maurice und Co.? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Meinung.