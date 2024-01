Diablo 4: Season 3 hat die erste Hürde schon genommen - viele Fans sind vorfreudig

Season 3 verspricht einige spannende Änderungen, die bei der Community gut ankommen.

Nach einem erfolgreichen Release und zahlreichen guten Wertungen für Diablo 4 kippte die Stimmung bei der Community schnell: Unter anderem das schwache Endgame und die Balancing-Probleme sorgten für scharfe Kritik, und die holprige Veröffentlichung von Season 1 goss nur Öl ins Feuer.

Inzwischen steht bereits Season 3 für das Action-Rollenspiel vor der Tür, sie erscheint am 23. Januar 2024 um 19 Uhr. Und dieses Mal scheint die Stimmung bei den Fans besser zu sein.

Ich freue mich wirklich

Die Reaktionen auf den Trailer und angekündigte Änderungen fallen bisher zum größten Teil positiv aus. So schreibt etwa Tiger_Widow auf Reddit, dass sich Season 3 wie ein Schritt in die richtige Richtung anfühlt, und erhält dafür viel Zuspruch:

Ich bin sehr froh über den Entwickler-Stream, und darüber, wie sich das Spiel entwickelt. Es war ein holpriger Start, aber ehrlich gesagt fühlt es sich so an, als würde das Spiel jetzt Fuß fassen. Ich bin wirklich gespannt auf Season 3, was ich von den vorherigen Seasons nicht behaupten konnte. Respekt für die Entwickler.

2:14 Diablo 4: Erster Trailer zu Season 3 bereitet uns auf eine maschinelle Bedrohung vor

Im Einzelnen sind es vor allem Komfortverbesserungen, die für Begeisterung sorgen, wie etwa die optionale WASD-Steuerung, sowie die nun dauerhaft aktiven Höllenfluten und die bessere Beute in Albtraum-Dungeons. Auch der neue Roboter-Begleiter findet durchaus Anklang, auch wenn viele Fans wie Alchemysolgod enttäuscht sind, dass er kein Gold aufhebt:

Ich sehe, wir bekommen einen Begleiter: Super! Ich sehe, dass er angreifen kann: Das ist cool! Ich sehe, dass er kein Gold aufheben kann: Er ist wertlos für mich!

Ein großer Schritt für Diablo 4 könnte aber laut der Meinung vieler Fans noch bevorstehen. Dabei geht es um die groß angelegte Überarbeitung von Items, die in Season 4 kommen soll. So schreibt TangerineSad7747:

Es hat sich definitiv von Season zu Season verbessert, der wirkliche Test wird aber Season 4 mit dem Item-Rework sein.

Natürlich wird auch immer wieder Kritik an den Ankündigungen zu Season 3 formuliert. Diese kommt aber schon deutlich vereinzelter vor, als noch bei vorherigen Seasons, und bezieht sich vor allem auf noch vermeintlich fehlende Änderungen, und weniger auf die eigentlichen Inhalte von Season 3. Was genau alles in dem großen Update stecken wird, haben wir euch übrigens hier zusammengefasst:

Was ist bisher eure Meinung zu Season 3 von Diablo 4? Gehen die Entwickler mit den angekündigten Änderungen einen Schritt in die richtige Richtung, oder hättet ihr euch etwas ganz anderes gewünscht? Freut ihr euch auf die neue Questreihe? Und was haltet ihr von dem Roboter-Thema? Schreibt es uns doch gerne in den Kommentaren!