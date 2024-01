Diablo 4: Starttermin für Season 3 steht jetzt fest und ihr müsst nicht mehr lange warten

Season 3 von Diablo 4 startet am 23. Januar 2024.

Gute Nachrichten für alle Diablo-Fans: Der offizielle Starttermin für die dritte Season von Diablo 4 steht fest und der Beginn der neuen Season ist bereits in greifbarer Nähe. Blizzard hat bestätigt, dass die neue Season am 23. Januar 2024 ihre Pforten öffnen wird.

Die aktuelle Season, Season of Blood, wird genau an diesem Tag enden, was einen nahtlosen Übergang zu neuen Abenteuern ermöglicht. Zwar hat Blizzard noch keine vollständigen Ankündigungen zu den Inhalten und Features der kommenden Season gemacht, aber wer sich jetzt in D4 einloggt, kann sehen, dass es in Kürze losgeht:

Was könnte euch in Season 3 erwarten?

In der Season of Blood (Season 2) musstet ihr euch einer neuen Vampirbedrohung stellen. Gemeinsam mit der Vampirjägerin Erys galt es, diese Gefahr zu bannen. Die Season brachte zahlreiche neue Talente, Gegenstände sowie saisonale Events und Questreihen mit sich. Es ist zu erwarten, dass die dritte Saison ähnliche, wenn nicht sogar noch umfangreichere Inhalte bieten wird.

Zum Gameplay gibt es bereits einige Hinweise: Im »Diablo 4 Campfire Chat« Ende November deutete Associate Game Director Joseph Piepiora an, dass ab Season 3 die sogenannten Höllenfluten, besondere Ereignisse innerhalb des Spiels, 55 Minuten innerhalb einer Stunde aktiv sein werden, sodass nur fünf Minuten Pause zwischen den Ereignissen bleiben.

Ferner gibt es Informationen über die Einführung von »The Gauntlet«, einem neuen Dungeon der Weltstufe 4, sowie über einen weiteren saisonexklusiven Dungeon, zu dem in Kürze weitere Informationen veröffentlicht werden sollen.

Was bislang zu The Gauntlet bekannt ist und wie der Highscore-Dungeon funktioniert, lest ihr hier.

Weiteren Details zu Season 3 sind aktuell noch nicht bekannt, und auch beim Xbox Showcase am 18. Januar 2024 wird Blizzard nicht teilnehmen. Wir rechnen aber damit, dass schon in Kürze der offizielle Reveal von Season 3 stattfinden wird.

Wie schaut es bei euch aus? Freut ihr euch auf die nächste Season, nachdem Season 2 bei vielen Spielerinnen und Spielern super angekommen ist? Oder habt ihr das Interesse an Diablo 4 verloren und werdet womöglich erst zum Addon Vessel of Hatred zurückkehren? Welche Features wünscht ihr euch derzeit? Schreibt es uns in die Kommentare!