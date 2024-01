Diablo 4: Die vollen Patch Notes zu Season 3 sind da - alle wichtigen Änderungen auf einen Blick

Durch das Update 1.3.0 sollen einige Klassen ihr Potenzial weiter ausschöpfen können.

Bereits Ende Januar erscheint für Diablo 4 die erste neue Season des Jahres. Zu den neuen Inhalten gehört traditionell auch ein dickes Update, das zahlreiche Anpassungen am Spiel vornimmt. So natürlich auch in der dritten Season. Welche Änderungen das sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Fertigkeiten sollen ihr volles Potenzial entfalten

Die Entwickler meldeten sich über die Internetseite von Blizzard und schrieben, dass sie mit dem kommenden Update 1.3.0 Spieler belohnen wollen, die sich dazu entschieden haben, in Fertigkeiten zu investieren, die ihr volles Potenzial noch nicht entfaltet haben.

Durch neue einzigartige und legendäre Gegenstände sollen Zerfleischen des Barbaren , Gewittersturm des Druiden und Meteor des Zauberers verstärkt werden. Den Trailer zu Season 3 seht ihr hier:

2:14 Diablo 4: Erster Trailer zu Season 3 bereitet uns auf eine maschinelle Bedrohung vor

Auch bei den Klassen und einigen Gegenständen soll es wichtige Anpassungen geben. Die Entwickler schreiben:

Totenbeschwörer mit Kultanführer sollten merken, dass ihre Diener etwas härter zuschlagen, Barbaren sollten nicht mehr das Gefühl haben, dass 3 Rufe eine Voraussetzung für ihren Erfolg sind, und Zauberinnen, die Verwundbarkeit mit Blitzspeer anwenden, sollten neue Build-Optionen eröffnen.

Eine Übersicht mit allen Änderungen findet ihr auf Seite zwei.

Wann erscheint das Update? Das Update 1.3.0 erscheint pünktlich zum Start der dritten Season am 23. Januar um 19 Uhr. Während die ersten beiden Seasons eher gemischt aufgenommen wurden, stehen die Fans der dritten Season sehr optimistisch gegenüber. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der folgenden Seite. Weitere spannende Beiträge seht ihr hier:

